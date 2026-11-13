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00406A持續破發還能存？高配息背後藏選擇權代價：專家曝最適合配置法

聯合新聞網／ 存股方程式
00406A可投資但風險不小，市場應關注其含息總報酬與淨值表現，而非只看高配息；專家認為它適合做衛星部位，核心仍應配置低成本被動ETF。聯合報系資料照
00406A可投資但風險不小，市場應關注其含息總報酬與淨值表現，而非只看高配息；專家認為它適合做衛星部位，核心仍應配置低成本被動ETF。聯合報系資料照

最近00406A的爭議不少，股價下跌、高配息、淨值縮水、選擇權策略...等，網路上的討論甚至出現「龐氏騙局」的說法。

問題其實很簡單：00406A可以投資嗎？

版主的答案是：可以，但前提是你必須知道自己買的是什麼、必須瞭解承擔了什麼風險。

00406A不是傳統的高股息ETF。它透過股票、台指期以及選擇權策略，試圖在市場上漲時參與行情，在震盪時利用權利金增加收益。

這套方法本身沒有問題，真正需要觀察的是：這套策略長期下來，能不能創造足以彌補部分上漲空間被犧牲掉的報酬？長期含息報酬率能否贏過傳統被動高股息ETF？這也是最近市場開始質疑它的原因。

版主認為，00406A應和高股息ETF做比較，而不是市值型。

因為配息很高，看起來很漂亮，但如果淨值持續下滑，那麼高配息的意義就必須重新檢視。

所以，版主不會單純因為「配息率很高」就推薦00406A，真正應該重視的，還是長期含息總報酬到底如何。

而這個答案，目前還沒有辦法完全確定，原因很簡單，00406A還太年輕。

00406A還沒有經歷足夠完整的多空循環，我們現在看到的績效，還不足以證明這套策略在十年、二十年的時間尺度下，一定有效。

但這不代表它沒有投資價值。如果投資人願意犧牲一部分上漲空間，換取較高的現金流，那麼00406A確實是一個值得研究的工具。

只是，版主認為有一件事情更重要，不要把主動型ETF當成投資組合的核心。如果是長期累積資產，版主還是比較傾向，核心資產以被動市值型或被動高息型ETF為主。

原因其實很簡單。長期投資的數據一再告訴我們，大多數主動管理型基金，很難長期、持續地擊敗低成本的被動投資。

既然連專業經理人都很難長期打敗市場，普通投資人就沒有必要把全部資產都押在「哪一位經理人比較會選股」這件事情上。

所以，如果真的喜歡主動型ETF，版主認為可以投資，但比較適合做為衛星部位（佔比10%～20%即可），而不是讓它取代整個投資組合的核心。

這樣做的好處是：主動型ETF成功了，可以增加報酬與現金流；如果最後證明它沒有想像中厲害，也不至於傷害整個投資組合。

這其實也是版主看00406A的角度。它可以是選項、是衛星配置，但不建議做為核心。

至於最近的下跌、跌破發行價，版主反而不認為需要急著替它下結論。真正值得觀察的是，經過幾次完整的牛熊循環之後，00406A到底能不能做到「領得到息、留得住資產、報酬贏過被動高股息ETF」。

如果做得到，它就有長期存在的價值；如果做不到，再高的配息率，也只是一個漂亮的數字。

所以，00406A值不值得投資？版主認為可以嘗試看看，畢竟它不是單純的高息型產品，從目前的成份股觀察，攻擊力道很強（缺點是下跌時也很驚人），多頭時有機會創造不錯的報酬，但比較適合當衛星，而不是核心。

核心資產，還是交給簡單、透明、低成本的被動型ETF。

投資不需要每一個決定都追求刺激。核心資產由被動型ETF組成（佔比80%以上），負責穩穩累積，20%以內的衛星資產負責尋找超額報酬。穩健的往前走，比較容易長期走下去。

◎本文獲 存股方程式 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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