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00410A盤中大漲近5％！成交量超越昨日全天 台股強彈千點AI股全面點火

聯合新聞網／ 綜合報導
台股13日盤中強彈逾千點，主動永豐科技趨勢（00410A）受惠台積電、聯發科等AI科技股走強，盤中大漲近5%，漲幅約為同期大盤兩倍，成交量也超越昨日全天。記者余承翰／攝影
台股13日盤中強彈逾千點，主動永豐科技趨勢（00410A）受惠台積電、聯發科等AI科技股走強，盤中大漲近5%，漲幅約為同期大盤兩倍，成交量也超越昨日全天。記者余承翰／攝影

台股昨日重挫逾千點後，今（13）日上演強勁反攻，加權指數盤中一度大漲逾千點，重新站回4萬4千點。隨著科技股全面回神，主動永豐科技趨勢（00410A）也跟著衝高，盤中漲幅逼近5%，表現明顯優於大盤。

00410A昨日收在10.31元，今日開盤跳空走高，盤中最高來到10.92元，截至上午10時42分報10.82元、大漲4.95%，漲幅約為同期大盤兩倍。

買氣同樣熱絡，開盤不到兩小時成交量就衝上6153張，超越昨日全天的5598張，成交金額達6680萬元，呈現價量齊揚走勢。

00410A這波反彈與持股布局有關，基金前十大成分股涵蓋台積電聯發科、奇鋐、健策及台光電等AI供應鏈指標企業；昨日科技股受到市場情緒衝擊，今日隨著買盤回流，相關個股同步反彈，也帶動00410A走強。

其中，聯發科盤中攻上漲停，台積電也明顯走揚，成為推升科技型ETF的重要力量。00410A因聚焦台灣AI與科技產業，在市場反彈時展現較強漲勢，但同樣可能在科技股回檔時承受較大波動。

00410A之所以能在大盤反彈時展現近5%的爆發力，關鍵在於其前十大成分股高度鎖定台積電、聯發科、奇鋐、健策與台光電等AI核心指標股。

昨日多檔AI供應鏈遭到市場情緒錯殺重挫，今日隨即展開報復性反彈，其中權值股聯發科強勢攻上漲停，台積電亦大幅走揚，直接推升00410A股價與淨值同步衝高，成為今日盤面最吸睛的科技型主動式ETF領頭羊。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00410A主動永豐科技趨勢 ETF 成交量 科技股 漲幅 聯發科 台積電

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