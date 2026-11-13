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009834、009835今募集最後一天！15元布局全球黃金、AI礦業兩大商機

聯合新聞網／ 綜合報導
貝萊德投信旗下009834、009835兩檔ETF今（13）日募集截止，發行價均為15元、採不配息設計，分別布局全球黃金礦商與AI基建所需的工業金屬供應鏈。記者余承翰／攝影
貝萊德投信旗下009834、009835兩檔ETF今（13）日募集截止，發行價均為15元、採不配息設計，分別布局全球黃金礦商與AI基建所需的工業金屬供應鏈。記者余承翰／攝影

搶攻實體稀缺資源商機，貝萊德投信推出兩檔海外股票型ETF「貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834）」與「貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835）」，自11月9日起展開募集，今（13）日為募集最後一天。

兩檔新兵皆採新台幣計價、發行價15元親民門檻，並打破傳統採「不配息」設計，分別鎖定貴金屬避險與AI基建原物料雙主軸，為台股投資人提供分散科技股波動的全新配置工具。

009834與009835雖同由經理人楊貽甯操盤、經理費皆約0.78%，但投資主題各有側重。

009834追蹤富時TIP世界黃金指數，持有約62檔成分股，高度聚焦黃金（占比93.6%）與白銀等貴金屬開採商，前十大成分股占比約65.2%，囊括伊格爾礦業（Agnico Eagle）、紐蒙特（Newmont）與巴里克礦業（Barrick）等全球巨頭，且國家分布集中於政治穩定的加拿大（59.4%）與美國（18.5%），風險等級為RR5，主打地緣政治與通膨環境下的避險爆發力。

相較之下，風險等級為RR4的009835則聚焦工業與綜合礦業，追蹤富時TIP世界礦業指數，持有約95檔成分股。

該基金涵蓋銅、鐵礦砂、鋁與鋼鐵等關鍵金屬，前十大成分股占比約52.8%，納入必和必拓（BHP）、力拓（Rio Tinto）、自由港麥克莫蘭（Freeport-McMoRan）及嘉能可（Glencore）等龍頭；在結構上更完整打包上游開採（64%）、中游加工（27%）與下游零組件（9%）的一條龍供應鏈，精準對接全球AI資料中心與電氣化浪潮帶來的剛性原物料需求。

全球央行近年持續大舉買進黃金推升金礦商獲利，同時AI基礎建設大幅擴張銅、鋁等工業金屬消耗，但新礦場從探勘到投產往往耗時多年，長期供給缺口顯著。

投資人可透過009834與009835一籃子布局全球礦業龍頭，在股市震盪之際強化投資組合的防禦與成長韌性。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009834貝萊德世界黃金 009835貝萊德世界礦業 ETF 布局

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