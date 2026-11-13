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0050大漲大跌、009826抗跌勝出！投資人換股：分散風險比報酬重要

聯合新聞網／ 009826貝萊德世界股票收藏家
比較0050與009826近期表現，指出0050受台股及半導體產業波動影響較大，009826則因全球分散布局展現相對抗跌優勢，因此選擇出清持有十多年的0050，轉向009826以降低集中投資風險。中央社
比較0050與009826近期表現，指出0050受台股及半導體產業波動影響較大，009826則因全球分散布局展現相對抗跌優勢，因此選擇出清持有十多年的0050，轉向009826以降低集中投資風險。中央社

0050集中投資 vs 009826分散投資

附圖兩張充分顯示集中投資半導體產業的0050大漲與大跌，對比分散投資全世界的貝萊德世界股票（009826）近期因為美股水平而慢條斯理的小漲與小跌，哪一種的長期報酬率會比較好？

答案是一半一半！

009826在8月3日上市，元大台灣50（0050）在8月9月大漲10月崩跌，造成三個月總報酬率輸給009826，只因為009826的抗跌超能力。0050重押台灣與半導體科技，如果未來依舊遵循著之前的AI浪潮繼續往上走，那真的應該集中投資0050，甚至買正2！

然而，誰能預知未來？

過去績效不代表未來

市場永遠無法預測

所以投資，要先考慮「風險」而非發財，我曾經擁有0050十幾年，之所以在8月初出清0050而重押009826就是因為投資導師約翰柏格先生一輩子都在提醒投資人：「分散投資、持續買進、長期持有！」

分散投資009826長期報酬率一定會令我滿意，即使輸給集中投資兼冒險的0050，因為單一國家風險與半導體科技產業集中風險不會出現在009826身上，所以為了「安定」，我選擇009826，而009826分散全世界也囊括台灣的半導體產業（成分股就有台積電），對我而言...夠了！

至於剛剛提到正2，槓桿商品不是天堂就是地獄！這種將一輩子人生賭注在身外之物（錢）上的命懸一線，我是肯定不去冒風險，因為人生只有一次機會，還有更有意義的事要忙，正2投資人總是高估自己的能耐，將來很大機率是犧牲了人生卻只換來紙上富貴繁華成空的悔恨！

所以說：安定最重要！

如果要更安定，009826必須搭配與股票負相關的商品：例如：「債券」，符合我標準的只有BNDW全世界債券ETF，但我不買國外發行的標的，許願貝萊德發行全世界債券ETF，讓我搭配009826成為完美的資產配置！

◎本文獲 009826貝萊德世界股票收藏家 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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