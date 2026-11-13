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千點大怒神行情再現 台股 ETF 高息穩健、主動靈活 逢低布局正逢時

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股收盤跌千點以上後市平均表現（資料來源：CMoney、群益投信整理）
台股收盤跌千點以上後市平均表現（資料來源：CMoney、群益投信整理）

近一周台股持續上演千點大怒神行情，大盤上沖下洗劇烈震盪也讓投資人心情忐忑不安，根據群益投信統計資料顯示，過去大盤單日收盤跌千點以上後市平均表現來看都是正報酬，上漲機率也高，市場法人表示，因應台股大怒神表現，相對個股波動低的台股ETF是當下可逢低布局介入的投資工具。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，統計大盤過去單日收盤跌千點以上共有20次，台股在後一周、後一月、後二月、後三月、後六月平均漲幅分別為2.74%、5.74%、10.82%、15.07%、31.86%，平均上漲機率約九成，顯示市場在短暫大震盪後趨穩向上。台股企業獲利持續樂觀，後市不看淡；面對台股大怒神表現，波動相對個股低的台股ETF是好的介入工具，積極型投資人可趁大幅回檔買入正二、主動式，而穩健型投資人則是布局市值與高息型。

群益臺灣加權正2（00685L）ETF經理人洪祥益表示，台股基本面沒有變差，近期盤勢震盪加劇，應被視為「健康的回檔」而非需求轉弱訊號。在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好。台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大。投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險，分批佈局參與後市投資契機。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，台股在第3季財報公告與美國大選、FOMC 塵埃落定後，將逐步由「評價面校正與籌碼清洗」轉向「2027 年獲利成長定價」，盤面即將步入長達近四個月的財報空窗期，具備夢想空間與訂單能見度的高成長族群將重新奪回定價主導權。操作策略可採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，以因應高檔震盪可能帶來的價格波動風險。投資布局上，可聚焦科技趨勢加上定價權強的企業。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。特別是在大盤高檔震盪之際。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並可分批逢低持續買進，增加台股ETF存股張數。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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