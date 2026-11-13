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00413A 聚焦四大 AI 關鍵 看好台股反彈續航

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣加權指數波段跌幅超過15%後，不同期間表現。資料來源：Bloomberg，2026/11/10，玉山投信整理。
台灣加權指數波段跌幅超過15%後，不同期間表現。資料來源：Bloomberg，2026/11/10，玉山投信整理。

玉山臺灣關鍵科技主動式ETF（00413A）已掛牌上市，產業配置及主要持股以台積電（2330）生態系為核心，聚焦：ASIC客製化晶片、CoWoS先進封裝與測試、高階電子材料及光通訊等四大AI關鍵受惠領域，掌握全球AI升級與算力成長趨勢。截至11月11日持股比例約85%，前十大持股包括：台積電、台光電（2383）、聯發科（2454）、創意（3443）、奇鋐（3017）、健策（3653）、欣興電子（3037）、旺矽（6223）、聯亞（3081）及南電（8046）。

00413A ETF經理人郭明玉表示，台股經過近期修正後，部分科技股評價已回落至相對合理區間，台灣電子指數預估本益比由24.8倍修正至19.3倍，市場情緒降溫有助消化過高預期，提升中長期投資吸引力。

此外，回顧歷史自2023年至2026年7月30日期間四次波段修正期間，台股於大盤修正逾15%後，後續三個月、六個月及後12個月平均報酬分別達17.9%、28.7%及59.8%。在AI長期成長趨勢未變、企業獲利持續擴張下，投資人無須因短期波動而過度悲觀，持有者可續抱基本面良好的標的，中長線投資人可把握拉回機會分批布局。

觀察台股科技產業基本面，郭明玉認為，AI及運算需求的長期成長趨勢並未改變，包括AI Token使用量持續高速成長、GPU租賃價格維持高檔，以及雲端服務供應商(CSP)相關訂單能見度持續提升，都顯示終端需求依舊強勁。

惟過去幾年科技股漲幅較高，市場對利空較為敏感，近期美國期中選舉結果，民主黨大獲全勝，市場擔心AI資料中心建設速度將受影響，多數地方首長主張「管而不禁」，監管制度執行下，AI基礎建設成長速度可能放緩，但也有助於延長投資周期，降低市場對AI泡沫化的擔憂。

隨著市場持續上修台股獲利預估，整體台股2026年獲利年增率上看50%，其中，AI股達60%、非AI股亦提升至30%，顯示AI紅利已由少數族群逐步擴散至整體企業，成為支撐台股的重要成長動能。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 旺矽 欣興電子

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