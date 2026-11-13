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日股ETF前十強近一年績效飆逾2成 野村日本動能高息漲逾41%居冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美國期中選舉前後，全球股市劇烈震盪，法人認為，此時正是投資人檢視資產配置的方向的好時機，透過不同市場的產業結構與成長來源分散布局，分散對單一市場與產業的依賴。近兩周日股表現相對穩健，建議投資人可將日本股票ETF納入跨市場配置，逢回分批布局或可參與除息行情。

根據CMoney統計至昨（12）日，觀察日股ETF近一年績效，前十強漲幅全數超過兩成，其中，野村日本動能高息以41.06%居冠，中信日本商社、中信日經高股息和富邦日本正2漲幅也在三成之上；兩成以上依序有台新日本半導體、中信日本半導體、野村日本東證、復華日本龍頭、國泰日經225以及元大日經225。

11月有三檔日股ETF將陸續除息，台新日本半導體16日每受益權單位除息2元，換算年度配息殖利率14.4%；復華日本龍頭18日每受益權單位擬除3.02元，換算年度配息殖利率13.4%；國泰日本不動產將在26日進行掛牌來首次除息，每受益權單位擬除0.33元，換算半年配息殖利率3.8%。

野村日本動能高息經理人張怡琳表示，美國期中選舉後，市場對資料中心監管及AI投資回收的疑慮引發日股波動，但日本企業獲利仍具支撐，近期公布的財報中，上修全年財測的家數遠多於下修家數。相較台、韓股市較受AI半導體族群牽動，日本企業獲利成長來源涵蓋更多產業，非AI企業亦有穩健表現，加上公司治理改善與股東回饋強化，有助支撐日股中長期投資價值。後續可持續關注企業獲利展望、資本效率與配息能力，並留意美國政策及匯率變化。

中信日本商社經理人辛忠駿表示，東證指數成分股每股盈餘預估今、明兩年都可成長逾一成，加上日本小額投資免稅制度（NISA）持續帶進資金，日股中長期展望仍然正向。日本央行9月升息至1.25%，但日圓仍然偏弱，反而有利於以海外業務為主的商社。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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