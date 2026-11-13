台灣人投資ETF偏好 「自主投資」特質居亞太之冠

ETF品牌貝萊德iShares最新「2026台灣ETF投資人洞察」調查報告指出，台灣成年人持有ETF滲透率高達53%，位居亞太五大市場之冠。在高度普及的背後，台灣投資人展現出極高的「自主投資」特質，高達近九成受訪者習慣透過數位平台自行操盤。

這次調查針對台灣、香港、新加坡、澳洲、日本等亞太五個市場，調查時間為3月17日到4月20日，共訪問2,309名台灣18歲以上成年人，採線上問卷調查方式，並依人口結構進行加權，以反映台灣成年人口之代表性。

貝萊德投信董事總經理陳正芳指出，在受訪的1,230名現有台灣ETF投資人中，高達89%透過數位投資平台或券商自行下單自主投資，成為市場絕對主流，另有32%透過投資型保單連結ETF，27%則是透過專業顧問建議進行配置。

陳正芳說明，若與年齡層進行交叉分析可發現，最偏好「自主操盤」的是45至54歲青壯年族群，自主投資比率高達96.9%，大幅超越平均值。同時，該族群透過投資型保單投資ETF的比率也達到37%，兩項管道的使用率都高居各世代之冠。

陳正芳表示，耐人尋味的是，在「透過顧問建議投資」的管道上，顛覆了年輕族群純依賴線上的刻板印象，以18至24歲的Z世代占比最高，達35.7%，居所有年齡層第一。這項結果顯示，剛剛踏入市場的年輕新手在面對多元金融工具時，對於專家指引與專業建議抱持更高需求。

調查顯示，在現有ETF投資人中，選擇ETF的首要考量為「操作簡單適合長期投資」（31.2%），其次為「投資方式輕鬆省時」（30.3%）、「入門投資的好選擇」（30.1%）、「分散投資降低單一風險」（27.9%）。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。