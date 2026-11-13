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主動式債券商品聚光 投資人可挑ETF類型太單一 外資：市場缺多元化商品

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股主動式ETF表現
台股主動式ETF表現

台股本周來回彈，主動式ETF績效已有多檔市價漲幅突破一成，績效亮眼。不過，隨著台灣ETF市場規模持續擴大，外資資產管理業者建議，台灣ETF市場仍有多元發展空間，除現有股票型產品外，主動式債券ETF及衍生性收益策略也可望成為未來拓展方向。

台股本周反彈帶動主動式ETF績效全面回升，統計至12日，多檔市價漲幅逾一成，包括：主動台新臺灣中小漲14.8%、主動中信台灣卓越漲14.1%、主動台新優勢成長漲14.0%、主動群益科技創新漲13.79%、主動兆豐台灣豐收漲13.78%、主動群益台灣強棒漲13.0%、主動永豐科技趨勢漲12.5%、主動國泰動能高息漲12.4%、主動凱基台灣漲12.1%、主動統一台股增長漲11.9%等，表現亮眼。另外，主動玉山關鍵科技、主動復華台灣新星兩檔剛掛牌的新兵後市同樣值得留意。

摩根資產管理董事總經理暨全球ETF業務主管Travis Spence認為，台灣ETF市場近年蓬勃發展，投資人參與度持續攀升。值得注意的是，台灣ETF市場規模雖持續擴大，但投資組合高度集中於台股被動式ETF，多元化程度仍有提升空間。

Travis表示，台灣目前主動式ETF仍以股票型為主，占比約85%，固定收益型僅占15%，因此主動式債券ETF仍有相當大的發展空間；其次，衍生性收益策略（如Covered Call等）也是台灣ETF市場有待拓展的領域。

針對近期行情，台新臺灣中小主動式ETF（00416A）經理人沈建宏表示，前波受AI雜音衝擊，台股自10月中旬歷史高點近50,000點大幅回檔逾二成，科技股快速修正，不少個股投資價值浮現，加上國安基金進場提振市場信心，融資餘額短時間內大幅下降，籌碼面有利反彈。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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