不怕指數如坐雲霄飛車 六檔高股息ETF績效漲贏大盤

近一年來台股跨越3萬、4萬關卡，甚至一度逼近5萬大關門口，加權報酬指數累計上漲56.9%，同期間投資人青睞的高股息ETF平均上漲46.07%，其中，包含最受到資金矚目的規模前四大高股息ETF在內，共計有六檔高股息ETF表現贏過大盤。

根據CMoney統計至昨（12）日，觀察近一年高股息ETF表現，統一台灣高息動能上漲超過八成，達80.4%、其次為國泰永續高股息的68.9%、大華優利高填息30的66.6%排第三，其餘依序為群益台灣精選高息61.9%、國泰股利精選30的61.2%、元大高股息59.2%。

從規模來看，高股息ETF規模前四大依序為元大高股息7,944.5億元、國泰永續高股息6,522.9億元、群益台灣精選高息6,041.1億元、大華優利高填息30的1,548.9億元，近一年表現都贏過大盤報酬指數。現階段高息族群挾相對親民評價與穩定現金流，於AI估值修正與資金撤離階段，防禦與資金停泊價值更加凸顯。

統一台灣高息動能經理人林良一表示，美國雲端巨頭財報引發市場對AI投資回報與融資成本疑慮、外資因國際指數權重過高而調節龍頭，加上美國選舉政策面不確定性，使台股短線劇烈震盪。但AI基本面未轉空、明年雲端巨頭的資本支出續擴增，歷史上外資大賣後，中期來看多呈反彈，後市關鍵在龍頭標的以外賣壓能否收斂、費半能否領先落底。

群益台灣精選高息經理人謝明志表示，近期受國際股市震盪影響，台股大盤高檔震盪，促使部分資金轉而尋求穩健標的進行配置。台股高息ETF因可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是穩健型投資者在當前市場變化快速的環境下，可多加善用的工具。

國泰投信指出，定期定額透過固定時間、固定金額投入，有助分散進場時點，降低短線行情對投資決策的影響。實際指數回測也顯示，若定期定額期間，搭配市場跌破月線或季線時加碼，依不同策略試算，也有機會提升總報酬率，反映持續投入、搭配震盪時分批布局的長期累積效果。不過，加碼策略須準備額外資金，投資人仍應衡量自身資金需求與承受波動的能力。

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