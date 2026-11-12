台股暴跌1165點！00961含息報酬僅跌3.2％最抗跌 11檔高息ETF績效差逾21％

台股反彈行情再遇考驗！11月12日加權指數下跌1,165.28點，收在43,091.87點，跌幅2.63%。隨著市場關注AI龍頭企業治理、科技股評價及供應鏈前景，資金重新檢視投資組合的風險集中度。值得注意的是，同樣主打收益的ETF，在這波震盪中卻出現明顯績效落差，部分高配息產品跌幅超過兩成，也讓「配息率高不代表總報酬高」再次成為市場焦點。

觀察10月6日台股高點以來的表現，依本月除息且11月12日成交量超過3,000張的11檔高股息及主動式ETF統計，富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF（00961）含息總報酬為負3.2%，為比較組中跌幅最小者；富邦特選高股息30（00900）下跌5.3%、國泰永續高股息（00878）下跌6.2%，中信成長高股息（00934）則下跌8.7%。

反觀部分高配息產品，主動中信台灣收益（00406A）同期下跌25.1%，主動群益台灣強棒（00982A）下跌23.6%，主動野村臺灣優選（00980A）下跌23.1%。00961與00406A的含息報酬差距達21.9個百分點，顯示即使同屬收益型產品，選股策略與持股結構仍可能帶來截然不同的投資結果。

從持股結構觀察，00961並未集中押注單一科技題材。依最新提供的持股資料，玉山金、上海商銀與兆豐金三檔金融股合計權重20.32%；興富發、鈊象及台灣高鐵合計18.16%，涵蓋金融服務、營建、遊戲與運輸等不同產業，讓投資組合具有多元獲利來源。

另一方面，00961也未缺席AI成長商機。華碩、廣達、緯創及聯強合計權重27.70%，參與品牌電腦、AI伺服器製造及科技通路等領域。透過科技與非科技產業搭配，降低投資組合完全依賴單一產業景氣的程度，但仍須承擔科技股及整體市場波動風險。

在選股策略上，00961結合股利條件、企業獲利能力、ESG風險與股東權益報酬率（ROE）成長，除了評估企業能否持續配發股息，也重視獲利品質與資本運用效率，藉此兼顧收益需求與長期成長機會。

市場人士指出，當科技股面臨估值修正與企業治理議題，投資人更應檢視ETF的持股集中度及含息總報酬，而非單純追逐高年化配息率。00961近期相對抗跌的表現，提供收益型ETF另一項觀察依據。對長期領息族而言，能否在市場修正時減少資產損失，與每月領取多少股息同樣重要。

高股息ETF年化配息率與含息報酬比較 ETF代號 ETF名稱 年化配息率 10/6高點以來

含息報酬 00961 FT臺灣永續高息 8.3% -3.2% 00900 富邦特選高股息30 4.8% -5.3% 00878 國泰永續高股息 14.8% -6.2% 00940 元大台灣價值高息 5.7% -7.5% 00934 中信成長高股息 21.1% -8.7% 00401A 主動摩根台灣鑫收 13.3% -14.6% 00929 復華台灣科技優息 17.2% -15.3% 00400A 主動國泰動能高息 11.2% -23.0% 00980A 主動野村臺灣優選 12.8% -23.1% 00982A 主動群益台灣強棒 16.1% -23.6% 00406A 主動中信台灣收益 19.3% -25.1% 資料來源：CMoney，統計至2026/11/12。

年化配息率不代表實際投資報酬，過去績效不代表未來表現。

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