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台股暴跌1165點！00961含息報酬僅跌3.2％最抗跌 11檔高息ETF績效差逾21％

聯合新聞網／ 綜合報導
00961自10月6日台股高點以來，含息報酬為負3.2%，在比較的11檔高股息及主動式ETF中跌幅最小，與跌幅最大的00406A相差21.9個百分點。聯合報系資料照
00961自10月6日台股高點以來，含息報酬為負3.2%，在比較的11檔高股息及主動式ETF中跌幅最小，與跌幅最大的00406A相差21.9個百分點。聯合報系資料照

台股反彈行情再遇考驗！11月12日加權指數下跌1,165.28點，收在43,091.87點，跌幅2.63%。隨著市場關注AI龍頭企業治理、科技股評價及供應鏈前景，資金重新檢視投資組合的風險集中度。值得注意的是，同樣主打收益的ETF，在這波震盪中卻出現明顯績效落差，部分高配息產品跌幅超過兩成，也讓「配息率高不代表總報酬高」再次成為市場焦點。

觀察10月6日台股高點以來的表現，依本月除息且11月12日成交量超過3,000張的11檔高股息及主動式ETF統計，富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF（00961）含息總報酬為負3.2%，為比較組中跌幅最小者；富邦特選高股息30（00900）下跌5.3%、國泰永續高股息（00878）下跌6.2%，中信成長高股息（00934）則下跌8.7%。

反觀部分高配息產品，主動中信台灣收益（00406A）同期下跌25.1%，主動群益台灣強棒（00982A）下跌23.6%，主動野村臺灣優選（00980A）下跌23.1%。00961與00406A的含息報酬差距達21.9個百分點，顯示即使同屬收益型產品，選股策略與持股結構仍可能帶來截然不同的投資結果。

從持股結構觀察，00961並未集中押注單一科技題材。依最新提供的持股資料，玉山金、上海商銀與兆豐金三檔金融股合計權重20.32%；興富發、鈊象及台灣高鐵合計18.16%，涵蓋金融服務、營建、遊戲與運輸等不同產業，讓投資組合具有多元獲利來源。

另一方面，00961也未缺席AI成長商機。華碩、廣達、緯創及聯強合計權重27.70%，參與品牌電腦、AI伺服器製造及科技通路等領域。透過科技與非科技產業搭配，降低投資組合完全依賴單一產業景氣的程度，但仍須承擔科技股及整體市場波動風險。

在選股策略上，00961結合股利條件、企業獲利能力、ESG風險與股東權益報酬率（ROE）成長，除了評估企業能否持續配發股息，也重視獲利品質與資本運用效率，藉此兼顧收益需求與長期成長機會。

市場人士指出，當科技股面臨估值修正與企業治理議題，投資人更應檢視ETF的持股集中度及含息總報酬，而非單純追逐高年化配息率。00961近期相對抗跌的表現，提供收益型ETF另一項觀察依據。對長期領息族而言，能否在市場修正時減少資產損失，與每月領取多少股息同樣重要。

高股息ETF年化配息率與含息報酬比較

ETF代號ETF名稱年化配息率10/6高點以來
含息報酬
00961FT臺灣永續高息8.3%-3.2%
00900富邦特選高股息304.8%-5.3%
00878國泰永續高股息14.8%-6.2%
00940元大台灣價值高息5.7%-7.5%
00934中信成長高股息21.1%-8.7%
00401A主動摩根台灣鑫收13.3%-14.6%
00929復華台灣科技優息17.2%-15.3%
00400A主動國泰動能高息11.2%-23.0%
00980A主動野村臺灣優選12.8%-23.1%
00982A主動群益台灣強棒16.1%-23.6%
00406A主動中信台灣收益19.3%-25.1%

資料來源：CMoney，統計至2026/11/12。

年化配息率不代表實際投資報酬，過去績效不代表未來表現。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00961臺灣ESG永續高息 00406A主動中信台灣收益 00982A主動群益台灣強棒 00400A國泰台股動能高息 00401A摩根台灣鑫收益 00934中信成長高股息ETF 00940元大臺灣價值高息

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