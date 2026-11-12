AI亂流之下 主動式台股ETF今年僅一檔贏大盤、績效王換人

台股啟動跌深強彈，連三個交易日收紅，儘管12日衝高後遇到獲利了結或解套賣壓，不過，本周仍然上漲3,390點或8.5%，而主動式ETF回神速度成焦點，其中，規模最大一檔的主動統一台股增長（00981A）憑藉本周股價強彈11.9%，帶動今年來市價含息漲幅達51.2%，重登主動式ETF今年績效王寶座。

台股本周以來強勢回彈約8.5%，而主動統一台股增長、主動國泰動能高息、主動台新臺灣中小、主動中信台灣卓越、主動台新優勢成長、主動群益科技創新、主動兆豐台灣豐收、主動群益台灣強棒、主動永豐科技趨勢、主動國泰動能高息、主動凱基台灣、主動群益核心50、主動中信台灣收益、主動第一金台股優、主動富邦台灣龍耀、主動安聯台灣等主動式台股ETF本周來股價漲幅都在一成之上。

趁著這波強勁反彈，主動統一台股增長重返今年主動式ETF績效王寶座，也是唯一一檔目前贏過大盤報酬指數的主動式台股ETF。根據CMoney統計，主動式ETF今年來的市價含息漲幅，主動統一台股增長51.2%、主動野村台灣50的50.4%、主動群益科技創新48.3%、主動野村臺灣優選44.9%、主動復華未來50的40.5%、主動群益台灣強棒39.7%、主動台新優勢成長36.5%、主動安聯台灣高息33.5%，同期間加權報酬指數漲幅為51.1%。

自去年5月掛牌以來，主動統一台股增長已多次遭遇市場亂流，根據集保所統計，主動統一台股增長受益人數光是上周就一口氣增加約3.2萬人，股東人數重新回到百萬人大關之上，成為目前市場上唯一擁有百萬人氣的主動式ETF。

展望台股後市，統一投信台股研究團隊表示，本波台股與美股科技股下跌，主要反映美國選後AI政策不確定性升高，引發估值修正與籌碼調整。短線盤勢預料仍將震盪，但融資大幅縮減也意味著槓桿籌碼逐步清理，搭配國安基金及禁空令等政策支撐，且AI產業基本面仍正向，在各國持續進行AI軍備競賽下，整體產業仍處於「需求遠大於供給」的格局，AI長線多頭趨勢並未改變。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。