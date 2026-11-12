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00934年化配息率衝22％！11月擬配0.5元 台股暴跌1165點轉向多元產業布局

聯合新聞網／ 綜合報導
中信成長高股息（00934）11月擬配息0.5元，以12日收盤價27.09元估算，單期配息率約1.85%、年化約22%，並提高航運、文化創意等產業配置，分散科技股集中風險。中央社
中信成長高股息（00934）11月擬配息0.5元，以12日收盤價27.09元估算，單期配息率約1.85%、年化約22%，並提高航運、文化創意等產業配置，分散科技股集中風險。中央社

台股今（12）日震盪走低，加權指數收在43,091.87點，下跌1,165.28點，跌幅2.63%，成交金額約1兆151億元。法人表示，近期市場波動加劇，企業獲利、現金流與評價水準再度成為投資人檢視配置的重要依據。相較於目前主動台股ETF多聚焦在成長性高的AI供應鏈，高股息ETF則布局多元產業，有機會協助投資人降低投組波動。

中國信託投信指出，面對科技股評價修正與資金輪動，投資組合能否分散不同產業的風險，比單看配息金額更為重要。以即將配息的中信成長高股息（00934）為例，今年9月定期審核後降低其他電子、電腦及週邊設備、光電與半導體等產業比重，同時提高航運、文化創意、電子通路、運動休閒及建材營建等配置，增加不同產業的獲利來源。

其中，電腦及週邊設備比重由2成5降至2成，半導體由2成5降至2成2；航運則由7%提高至約12%，文化創意由3%提高至近7%，電子通路由2 %提高至逾5%。透過定期調整，投資組合不再僅仰賴少數科技題材，也納入獲利驅動因素不同的產業，力求降低單一題材波動的影響。

00934經理人張圭慧表示，增加價值型配置並不代表放棄成長機會，截至11月11日止，00934前十大成分股包括鈊象、長榮、廣達、群聯、華碩、聯詠、威剛、瑞昱及長榮航，仍保有伺服器、記憶體與晶片設計等產業布局，同時搭配航運及文化創意等不同成長來源。最大成分股鈊象權重為7.78%，低於調整前最大持股超過9%的水準，個股集中度亦有所下降。

展望後市，張圭慧表示，台股短線仍可能受到美國政策變化、科技股評價調整與資金輪動影響，投資人宜回歸企業獲利與基本面，避免因短期漲跌過度追價或恐慌。對高股息投資而言，重點不只是當期領到多少股息，更在於成分企業能否持續創造獲利，並透過合理評價與多元產業配置，兼顧收益需求及中長期成長機會。

在配息方面，00934每單位配息金額由今年6月的0.25元，逐步提高至11月的0.5元。以今日收盤價27.09元計算，單期配息率約1.85%，年化配息率約22%。根據中國信託投信官網，00934本次預定11月17日除息、12月11日發放，欲參與本次配息的投資人，須於11月16日前買進並持有。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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