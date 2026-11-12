元大台灣50正2規模突破3千億元

元大台灣50正2（00631L）2026年以來在台股成長與資金挹注下，帶動規模成長突破三千億元，再為台股槓桿ETF創下全新里程碑。

據證交所、集保結算所數據，00631L於4月16日、6月12日規模分別突破1,000億及2,000億，11月11日規模再突破達3,185億；累積今年以來至11月6日當周，獲得2,220億淨申購，投資人數同步增加35.2萬至39.1萬人。

00631L標的指數為臺灣50指數，在指數單日正向兩倍報酬操作目標下，淨值走勢與臺灣50指數高度相關，且在行情趨勢明確如波段上漲或波段下跌時，複利效果可望使00631L漲得比0050的兩倍還多，跌也會比0050的兩倍少。受複利效果影響，槓桿ETF長期累積報酬可能高於或低於標的指數單純二倍累積表現，實際結果取決於市場走勢。

以實際表現來看，據Lipper統計00631L成立以來至2026年10月底績效3,652.1%，為同期間臺灣50指數含息報酬率888.1%的4.11倍；槓桿設計雖使00631L波動度較0050高，但同期間報酬風險比兩者均為0.95，顯示在槓桿報酬下，未過度承擔波動風險。

除使用台指期，00631L同步透過增持權值股進行曝險比重調整，依11月11日00631L的申購買回清單，其持有台積電現貨36.91%、台指期159.7%，對台積電曝險比重接近臺灣50指數中的台積電權重兩倍，使績效更貼近臺灣50指數單日正向2倍報酬，與加權股價指數有所差異。

據Lipper統計至10月底，近十年臺灣50指數含息報酬率721.3%，超越加權股價指數含息報酬率的582.7%。

元大投信提醒，槓桿型ETF追蹤指數「單日」正向兩倍報酬，複利效果特性會使長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。

00631L與臺灣50指數、加權股價指數報酬率。(資料來源：Lipper，截至2026年10月底，00631L成立日為2014/10/23。)

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