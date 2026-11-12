009813重挫4.66％後連日反彈！股價站回11.40元…「美股版0050」前3大持股曝光
近期美股科技巨頭震盪加劇，連帶牽動台股盤面劇烈洗盤，具備「美股版0050」之稱的貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF（009813）展現強勁韌性。
觀察11月上旬走勢，009813於11月5日大漲2.57%收在11.58元，吸引三大法人單日買超6454張；雖隔日隨美股科技股回檔重挫4.66%下探11.04元，但隨即吸引低檔買盤進駐，自9日起連續走揚，今（12）日收盤站穩11.40元，不僅幾乎收復11月初的11.44元起跌點，距離52週高點11.85元也僅一步之遙。
009813能在重挫後迅速止穩並吸引逢低買盤，關鍵在於其聚焦「大者恆大」的選股邏輯。
該ETF追蹤標普500卓越50指數，自標普500成分股中依流通市值挑出最強前50大企業，並採「45＋5」緩衝篩選機制，直接納入前45大巨頭，第46至50名則優先自原前55名內遞補，有效降低頻繁換股的交易成本；同時透過每年6月審核成分股、每季依市值調整權重，具備內建產業趨勢輪動與汰弱留強機制。
009813 選股機制
|項目
|內容
|追蹤指數
|標普500卓越50指數
|選股範圍
|標普500成分股中市值前50大企業
|選股機制
|45＋5緩衝機制
|前45名
|依流通市值直接納入
|第46至50名
|優先由原前55名成分股遞補
|成分股審核
|每年6月
|權重調整
|每季依市值調整
從持股結構來看，009813高度集中於美國最具競爭力的龍頭企業，前三大持股為蘋果（約12.27%）、輝達（約11.65%）與微軟（約9.93%），合計權重超過三成，其餘亦涵蓋亞馬遜、Alphabet、博通、Meta、禮來與特斯拉等全球指標大廠。
009813 主要持股
|排名
|公司
|持股權重
|1
|蘋果（Apple）
|12.27%
|2
|輝達（NVIDIA）
|11.65%
|3
|微軟（Microsoft）
|9.93%
|前三大持股合計
|33.85%
|其他
|亞馬遜、Alphabet、博通、Meta、禮來、特斯拉等
註：持股權重為約數，實際比例依基金最新公告為準。
此外，目前一張市價僅約1.14萬元，入手門檻親民，並採半年配息機制（每年6月、12月底評價，設有收益平準金），吸引資產規模穩步攀升至37億元、受益人數約2.25萬人。
在科技巨頭波動加劇的環境下，單押個別美股面臨較高不確定性，透過009813一籃子布局美股前50大龍頭，既能掌握AI與科技成長紅利，也能分散單一公司風險。
不過，由於該ETF資訊科技類股占比接近五成，短線波動度高於一般大盤型標的，且以新台幣計價投資美元資產仍具匯率波動風險，建議投資人可善用盤勢拉回時分批布局，掌握中長期美股龍頭成長契機。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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