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009826逆勢漲0.10％！台股重挫千點…全球ETF成「資產壓艙石」

聯合新聞網／ 綜合報導
貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）12日逆勢上漲0.10%、收10.15元，全天振幅僅0.39%；該ETF布局全球近40國、逾1,500檔股票，定位為長線資產配置的「資產壓艙石」。記者林澔一／攝影
貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）12日逆勢上漲0.10%、收10.15元，全天振幅僅0.39%；該ETF布局全球近40國、逾1,500檔股票，定位為長線資產配置的「資產壓艙石」。記者林澔一／攝影

台股今（12）日上演劇烈洗盤，加權指數早盤衝高至44525.24點後急轉直下，盤中最低重挫至42943.50點，單日高低點落差超過1580點，終場大跌逾1165點、跌幅約2.63%。

就在大盤上沖下洗之際，主打全球分散配置的貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826）展現高度抗震力，全天穩守10.14元至10.18元狹幅整理，振幅僅0.39%，終場逆勢微漲0.10%、收在10.15元，凸顯全球資產配置在市場劇烈震盪時的避震價值。

11/12 台股與009826股價表現

比較項目台股加權指數009826
收盤價43,091.87點10.15元
當日漲跌幅-2.63%+0.10%
漲跌點數-1,165.28點
盤中最高44,525.24點10.18元
盤中最低42,943.50點10.14元
單日振幅3.57%0.39%

資料日期：2026/11/12

009826之所以能在台股重挫千點時維持紅盤，關鍵在於其極度分散的投資架構。

該檔ETF追蹤標普TIP世界股票指數，涵蓋全球近40個國家、超過1500檔大中小型股，即便前三大持股蘋果（約4.6%）、輝達（約4.4%）與微軟（約3.7%），單一公司權重皆不超過5%；同時橫跨資訊科技（約28.3%）、金融（約17.5%）、工業（約10.7%）與醫療保健（約9.6%）等12大產業，當亞洲科技股面臨修正時，歐美金融與傳產族群能發揮互補緩衝作用。

相較於純投資台股高度集中於半導體與電子硬體，容易因外資動向或單一權值股波動而齊漲齊跌，全球型市值ETF具備跨時區、跨市場與跨產業的輪動優勢。

此外，009826採「不配息」機制，將成分股股息直接滾入淨值再投資，免除股利所得稅與二代健保補充保費，進一步提升長線複利效率。

針對實務配置策略，市場專家建議投資人無須在單一市場與全球市場間二選一，可採「核心＋衛星」雙軌布局。

由於009826成分股逾千檔，定位屬於長線穩健的「資產壓艙石」，建議可將50%至70%資金配置於009826作為全球穩健核心，其餘30%至50%留在台股參與科技成長爆發力；不過，因該ETF投資橫跨歐美亞時區，台股交易時段偶有折溢價狀況，進場前仍須留意即時估計淨值變化，避免於溢價過高時追買。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF 資產 加權指數 台股

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