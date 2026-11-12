00410A連2天強彈近10％！台股重挫1165點 股價仍守10元之上

台股近期受科技股修正與國際消息干擾，大盤走勢劇烈震盪，具備主動選股與靈活調倉優勢的科技型主動式ETF成為市場焦點。其中，聚焦台灣AI供應鏈與八大科技趨勢的主動永豐科技趨勢（00410A），經歷前波回檔後本週展現強勁反彈爆發力，重返10元發行價大關。

觀察00410A近期表現，上週回測9.16元低點後隨即強彈，11月10日大漲5.54%（+0.54元）收在10.28元，重返10元發行價；11日買盤續推升4.09%（+0.42元）收10.70元，當日淨值10.73元，折溢價維持合理區間。

今（12）日早盤一度衝上10.95元，雖受大盤午盤賣壓拖累翻黑收10.31元（-3.64%），單日振幅6.17%，但仍穩守10元關卡，展現反彈波段的強勁攻擊力道。

00410A 近期股價表現 日期 收盤價 漲跌金額 漲跌幅 上週低點 9.16元 － － 11/10 10.28元 +0.54元 +5.54% 11/11 10.70元 +0.42元 +4.09% 11/12 10.31元 -0.39元 -3.64% 註：11/11淨值10.73元；11/12盤中最高10.95元，單日振幅6.17%。

回顧掛牌以來績效，00410A於2026年7月23日成立、8月3日上市，由經理人周力行操盤。自掛牌至10月底期間，累積報酬率曾達16.36%，一度居台股主動式ETF之冠，上市最高更曾觸及13.31元。

不同於傳統被動式ETF，00410A無追蹤指數限制，經理人可依景氣循環主動調整約29檔持股，鎖定AI算力、先進製程及高速通訊等八大科技趨勢。

產業配置高度集中於電子零組件（約45%）、半導體（約35%）與網通光通訊（約10%），核心成分股涵蓋台積電、台達電、台光電、聯亞、欣興、穎崴、昇達科、貿聯-KY等指標供應鏈大廠，具備高度攻擊彈性。

收益機制方面，00410A採半年配息制（每年2月底與8月底評價、3月與9月除息）並設有收益平準金。

隨著AI與高速傳輸趨勢推進，透過專業經理人動態汰弱留強，能更有效捕捉供應鏈輪動契機；不過，該基金聚焦科技成長股（風險等級RR5），短期波動較大，建議投資人採逢回分批布局策略，並於進場前留意即時淨值與折溢價變化。

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