快訊

聯合報首度跟機直擊！空軍專機空姐 機上全程彎腰工作

人口探底／亞洲搶人戰升溫！日韓星泰誰才是下一個移民磁鐵？

4.6萬筆員工個資驚傳外洩！台積電證實 強調系統未見入侵證據

00410A連2天強彈近10％！台股重挫1165點 股價仍守10元之上

聯合新聞網／ 綜合報導
主動永豐科技趨勢（00410A）10日、11日分別上漲5.54%、4.09%，重返10元發行價；12日受台股重挫影響，下跌3.64%至10.31元，仍守住10元關卡。圖／聯合報系資料照片
主動永豐科技趨勢（00410A）10日、11日分別上漲5.54%、4.09%，重返10元發行價；12日受台股重挫影響，下跌3.64%至10.31元，仍守住10元關卡。圖／聯合報系資料照片

台股近期受科技股修正與國際消息干擾，大盤走勢劇烈震盪，具備主動選股與靈活調倉優勢的科技型主動式ETF成為市場焦點。其中，聚焦台灣AI供應鏈與八大科技趨勢的主動永豐科技趨勢（00410A），經歷前波回檔後本週展現強勁反彈爆發力，重返10元發行價大關。

觀察00410A近期表現，上週回測9.16元低點後隨即強彈，11月10日大漲5.54%（+0.54元）收在10.28元，重返10元發行價；11日買盤續推升4.09%（+0.42元）收10.70元，當日淨值10.73元，折溢價維持合理區間。

今（12）日早盤一度衝上10.95元，雖受大盤午盤賣壓拖累翻黑收10.31元（-3.64%），單日振幅6.17%，但仍穩守10元關卡，展現反彈波段的強勁攻擊力道。

00410A 近期股價表現

日期收盤價漲跌金額漲跌幅
上週低點9.16元
11/1010.28元+0.54元+5.54%
11/1110.70元+0.42元+4.09%
11/1210.31元-0.39元-3.64%

註：11/11淨值10.73元；11/12盤中最高10.95元，單日振幅6.17%。

回顧掛牌以來績效，00410A於2026年7月23日成立、8月3日上市，由經理人周力行操盤。自掛牌至10月底期間，累積報酬率曾達16.36%，一度居台股主動式ETF之冠，上市最高更曾觸及13.31元。

不同於傳統被動式ETF，00410A無追蹤指數限制，經理人可依景氣循環主動調整約29檔持股，鎖定AI算力、先進製程及高速通訊等八大科技趨勢。

產業配置高度集中於電子零組件（約45%）、半導體（約35%）與網通光通訊（約10%），核心成分股涵蓋台積電、台達電、台光電、聯亞、欣興、穎崴、昇達科、貿聯-KY等指標供應鏈大廠，具備高度攻擊彈性。

收益機制方面，00410A採半年配息制（每年2月底與8月底評價、3月與9月除息）並設有收益平準金。

隨著AI與高速傳輸趨勢推進，透過專業經理人動態汰弱留強，能更有效捕捉供應鏈輪動契機；不過，該基金聚焦科技成長股（風險等級RR5），短期波動較大，建議投資人採逢回分批布局策略，並於進場前留意即時淨值與折溢價變化。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00410A主動永豐科技趨勢 科技股 ETF 回檔

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台股3天狂彈逾6100點！股民喊「哲哲不用請雞排珍奶了」 樂觀看再攻46000點

00631L規模衝破3000億！今年吸金2220億、投資人暴增35萬 成立以來報酬達3652％

0050、006208績效比較別只看股價加配息！忽略股息再投入 恐讓0050吃虧

台股暴跌1165點失守44000點！美股大漲卻逆勢重挫 5大可能下跌原因

相關新聞

00410A連2天強彈近10％！台股重挫1165點 股價仍守10元之上

台股重挫1165點之際，主動式ETF 00410A連兩日大漲近10%，11月12日收10.31元，仍守住10元關卡，聚焦台灣AI供應鏈。

台股ETF績效前十強出爐！4檔今年賺逾80％ 00891報酬83.8％、下周配1.55元

台股ETF今年績效前十強全由台股包辦，4檔報酬逾80%；00891報酬83.8%，下周除息擬配1.55元。

0050、006208績效比較別只看股價加配息！忽略股息再投入 恐讓0050吃虧

比較0050與006208績效，不能只看股價加配息；若忽略除息後再投入，可能讓0050在上漲市場中吃虧。

00631L規模衝破3000億！今年吸金2220億、投資人暴增35萬 成立以來報酬達3652％

元大台灣50正2（00631L）規模突破3185億元，今年淨申購2220億元，投資人增35.2萬，成立來報酬3652.1%。

00934年化配息率21.9％！100萬年領息差近8萬 0056、00878、00919自組月月配掀討論

股民比較00934與0056、00878、00919，估算100萬元年領息差近8萬元；網友提醒配息率不等於報酬率，仍須關注配息持續與總報酬。

台灣ETF持有率53％冠居亞太！近9成投資人自己操盤 45至54歲自主投資比例最高

調查顯示，台灣ETF持有率達53%居亞太之冠，89%投資人自行操盤；45至54歲比例最高，主因為操作簡單、省時且門檻低。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。