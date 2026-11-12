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台股震盪後「倒頭栽」 個股成交第一00406A 零股成交前五大四檔 ETF

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股12日開盤後陷入震盪，更在12點過後跌幅加重，一度下跌逾1,200點，盤中個股成交前五大有三檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾73萬張排名第一、群益臺灣加權正2（00685L）逾45萬張排名第三、元大台灣50正2（00631L）逾37萬張排名第五。其他個股為台玻（1802）逾46萬張排名第二，友達（2409）逾39萬張排名第四。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有576萬，國泰永續高股息（00878）有303萬，主動中信台灣收益有277萬，元大高股息（0056）有234萬，台玻有217萬，前五大有四檔ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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