主動式 ETF 新兵飆風起！玉山00413A近周狂漲逾9%

台股連日上攻，台股短線反彈也明顯反應在主動型ETF的淨值表現上，尤其是本周將掛牌的台股新兵表現亮眼。

截至11日，根據統計26檔台股主動式ETF表現，近一周漲幅皆為正報酬，平均上漲2.28%，主動玉山關鍵科技 （00413A）、主動復華台灣新星（00418A）兩檔剛掛牌的新兵漲勢最強勁，近一周漲幅分別達9.2%、6.33%。

其中，主動玉山關鍵科技 (00413A)於12日盤中股價一度衝上11.03元，連日漲幅亮眼。截至11日，總持股比重達85.3%，前十大持股包括：台積電（2330）、台光電（2383）、聯發科（2454）、創意（3443）、奇鋐（3017）、健策（3653）、欣興電子（3037）、旺矽（6223）、聯亞（3081）、南電（8046）。

00413A經理人郭明玉表示，AI長線趨勢不變，短期修正不改成長的動能及方向。00413A ETF持股以台積電生態系為核心，聚焦ASIC客製化晶片、CoWoS先進封裝與測試、高階電子材料及光通訊等AI關鍵受惠領域，掌握全球AI升級與算力成長趨勢。選股方面，持續以四大族群為主，包括半導體及AI運算平台、AI伺服器與資料中心、高速傳輸與高階材料、光通訊等。

郭明玉認為，台股經過近期修正後，部分科技股評價已回落至相對合理區間，台灣電子指數預估本益比由24.8倍修正至19.3倍，市場情緒降溫有助消化過高預期，提升中長期投資吸引力。

隨著科技業營運動能增強，市場持續上修台股獲利預估，整體台股2026年獲利年增率上看50%，其中AI股達60%、非AI股亦提升至30%，顯示AI紅利已由少數族群逐步擴散至整體企業，成為支撐台股的重要成長動能。

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