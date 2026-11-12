鎖定台股前50強！聯邦009804連結基金12月7日開募

聯邦投信宣布將推出「聯邦台灣精彩50ETF（009804）連結基金」，將於12月7日至12月11日展開募集，讓投資人透過更多元的投資管道，參與台灣50大企業的成長契機。

近期台股受美國期中選舉結果影響及美國股市表現出現震盪。國安基金更於11月9日進場。法人表示，台灣 2026年9月外銷訂單金額為1,142億美元，再創單月歷史新高，較上年同月大幅增加 62.4%，呈現連續 20 個月正成長。台股也於今年躋身全球第四大股票市場。

聯邦台灣精彩50ETF連結基金最大的特色，在於透過投資009804聯邦台灣精彩50ETF，掌握台灣市值前50大企業的投資機會。有別於傳統市值加權指數，透過每季季底平衡單一成分股30%權重上限機制，避免投資組合過度集中於單一企業，讓投資人掌握台股護國群山成長動能與投資配置的均衡性。

值得注意的是，ETF連結基金與009804 ETF雖然投資標的相同，投資方式與使用情境卻有所不同。009804 ETF在證券交易所掛牌，投資人可透過證券帳戶於交易時間進行買賣，具有盤中即時交易的彈性；ETF連結基金則採一般開放式基金申購及買回機制，投資人不必透過證券交易所買賣，可經由基金銷售通路參與。

聯邦投信表示，ETF與ETF連結基金並非相互取代，而是投資工具的延伸與互補。對於習慣自行掌握交易時點、重視市場即時價格的投資人，009804 ETF提供靈活的交易選擇；對於希望透過基金申購機制、定期定額及長期紀律投資累積資產的投資人，連結基金則提供另一種便利管道。

既有ETF投資人也可依據資金屬性與投資規劃，靈活運用不同投資工具。此外，透過申購連結基金的累積級別，投資人還可享有多項稅費優勢，包括免繳證券交易手續費（買進、賣出各0.1425%）、免繳證券交易稅（ETF賣出須課徵0.1%），且ETF配息可直接滾入再投資，不須併入綜合所得稅，也無須負擔二代健保補充保費，都是直接投資ETF所沒有的優勢。

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