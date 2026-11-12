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台股 ETF 受益人創高突破2000萬人 正2、高息、市值人氣相對旺

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
受益人數創高的周增前十名台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/11/6）
受益人數創高的周增前十名台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/11/6）

台股ETF投資人勇者無懼，大跌大買。上周大盤共跌掉5,510.19點，跌幅12.19%，創下史上最大單周跌點紀錄。但台股ETF受益人數連續4周創新高，總人數突破2,000萬大關。根據集保戶股權分散11月6日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數周增49.2萬人，總人數來到2,025萬403人，統計今年來增加807萬6,913人。以單檔人數變化來看，包括0050、00685L、00919、0056、00927等共28檔台股ETF受益人數同步創高，整體來看正2、高息型、市值型人氣相對旺。

群益投信台股ETF研究團隊表示，以台股來說，台股已經拉回整理一波，目前正是逢低分批布局的好時點，穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產。積極型投資人也可以趁大幅回檔買入正2，但台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險，分批布局參與第4季投資契機。

群益臺灣加權正2 ETF（00685L）經理人洪祥益表示，台股呈現高檔震盪格局，產業輪動快速，不過中長期而言，台股都還具資金吸引力，營收表現佳、具題材性及成長性的個股仍有機會引領盤勢上攻，因此對於想透過槓反ETF來掌握台股趨勢的投資人而言，看好中長線的投資人可逢低分批布局槓桿型ETF。

群益台灣精選高息（00919）暨群益半導體收益（00927）ETF基金經理人謝明志表示，台股基本面有撐，長線來看，每次回檔都是中長線成長的布局良機。對投資人而言，面對大盤大漲大跌的情況，建議投資人可以選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF。高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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