009819自低點反彈逾10％！博通3天漲超17％ 美國AI數據中心8成建設估如期上線

美國期中選舉後，部分州政府可能加強對數據中心的監管，市場一度擔心AI基礎建設的發展會被拖慢。但法人表示，根據多家研究機構分析指出，2027年的數據中心建置進度大致不受影響，真正可能受到政策變化波及的，主要是還在規劃階段的2028年專案。最近AI基建類股已經強勁反彈，例如博通近三個交易日股價上漲超過17%，也帶動台股掛牌中含「博」量高的海外ETF如中信數據及電力（009819）自上周低點反彈逾一成。

中國信託投信表示，研究機構SemiAnalysis先前發布報告指出，全美前20大數據中心預計在2027年投入營運的數據中心，約有四分之三已經動工；摩根士丹利也認為，絕大多數2027年的專案都已取得必要的核准，短期建置進度受到影響的機率極低。至於2028年，摩根士丹利在11月9日發布的最新報告估計，受期中選舉後部分州政府政策審查影響，美國約有5吉瓦（GW）的數據中心容量可能遞延到2029年才上線，主要集中在德州與俄亥俄州等地的部分專案；不過，2028年仍有約8成新增容量會按時上線。

從研究機構調整預估的方式來看，市場對AI算力的需求並沒有消失，只是因應地方制度改變，少數尚未動工的專案往後遞延。以全美規劃數據中心容量最高的德州為例，候任州長希諾霍薩（Gina Hinojosa）已經表態，在州議會完成相關水電與社區保護立法前，將暫停核准新的數據中心，但已經核准的專案不受影響，這與前述研究機構的預測相符。

中信數據及電力（009819）經理人陳雯卿指出，雖然短期部分專案的開發時程可能有所調整，但AI數據中心的長期發展方向依然清楚。根據Evercore統計，美國目前已有約110吉瓦的數據中心專案完成許可程序，這麼大的已核准容量，足以支撐2027至2028年的建設需求與獲利能見度

陳雯卿表示， 隨著研究機構陸續更新數據中心容量預測，市場也會逐步建立新的評價標準，重新評估AI基建企業未來2到3年的獲利成長。屆時即便個別專案出現延後，對企業營運與市場預期的衝擊也可望相對有限。換句話說，

目前各州政府討論的重點，更多是希望在電力供應、水資源使用與社區影響之間取得平衡，而非全面限制AI數據中心投資。

陳雯卿指出，美國期中選舉後的市場震盪，讓許多手握大量訂單、技術門檻高的AI基建企業，估值回到相對低點。在確認監管調整對未來業績的實際影響有限後，投資人可以善用海外ETF如009819等，一次布局AI基建產業鏈中具成長潛力的企業，掌握產業的長期發展機會，同時分散單一個股的投資風險。

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