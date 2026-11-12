00413A前十大持股曝光！台積電9.66％居首 台股跌逾15％後一年平均報酬59.8％

主動玉山關鍵科技（00413A）11/11已掛牌上市，產業配置及主要持股以台積電生態系為核心，聚焦：ASIC客製化晶片、CoWoS先進封裝與測試、高階電子材料及光通訊等四大AI關鍵受惠領域，掌握全球AI升級與算力成長趨勢。截至11/11，持股比例約85%，前十大持股包括：台積電、台光電、聯發科、創意、奇鋐、健策、欣興電子、旺矽、聯亞及南電。

00413A ETF經理人郭明玉表示，台股經過近期修正後，部分科技股評價已回落至相對合理區間，台灣電子指數預估本益比由24.8倍修正至19.3倍，市場情緒降溫有助消化過高預期，提升中長期投資吸引力。

此外，回顧歷史自2023年至2026年7月30日期間四次波段修正期間，台股於大盤修正逾15%後，後續3個月、6個月及後12個月平均報酬分別達17.9%、28.7%及59.8%。在AI長期成長趨勢未變、企業獲利持續擴張下，投資人無須因短期波動而過度悲觀，持有者可續抱基本面良好的標的，中長線投資人可把握拉回機會分批布局。

觀察台股科技產業基本面，郭明玉認為，AI及運算需求的長期成長趨勢並未改變，包括AI Token使用量持續高速成長、GPU租賃價格維持高檔，以及雲端服務供應商（CSP）相關訂單能見度持續提升，都顯示終端需求依舊強勁。

惟過去幾年科技股漲幅較高，市場對利空較為敏感，近期美國期中選舉結果，民主黨大獲全勝，市場擔心AI資料中心建設速度將受影響，多數地方首長主張「管而不禁」，監管制度執行下，AI基礎建設成長速度可能放緩，但也有助於延長投資週期，降低市場對AI泡沫化的擔憂。

隨著市場持續上修台股獲利預估，整體台股2026年獲利年增率上看50%，其中AI股達60%、非AI股亦提升至30%，顯示AI紅利已由少數族群逐步擴散至整體企業，成為支撐台股的重要成長動能。

台灣加權指數波段跌幅超過15%後 不同期間表現

台灣加權指數波段跌幅超過15%後，不同期間表現 波段修正落底日期 波段最大跌幅 後3個月 後6個月 後12月 2026/7/30 -16.4% 13.2% -- -- 2025/4/9 -28.7% 34.9% 62.3% 123.8% 2024/8/5 -18.7% 12.3% 16.2% 22.2% 2023/3/16 -17.8% 11.3% 7.4% 33.3% 平均 -20.4% 17.9% 28.7% 59.8%

00413A前十大持股

00413A 前十大持股 名稱 產業 比重(%) 台積電 半導體 9.66 台光電 電子零組件 5.70 聯發科 半導體 5.63 創意 半導體 5.57 奇鋐 電腦及週邊設備 4.37 健策 電子零組件 4.3 欣興電子 電子零組件 3.98 旺矽 半導體 3.61 聯亞 電子零組件 3.44 南電 電子零組件 3.11 資料來源：玉山投信，資料截至2026/11/11。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

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