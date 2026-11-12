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00413A前十大持股曝光！台積電9.66％居首 台股跌逾15％後一年平均報酬59.8％

聯合新聞網／ 綜合報導
主動玉山關鍵科技（00413A）11日掛牌上市，持股比例約85%，台積電以9.66%居首，布局ASIC、CoWoS先進封裝等四大AI關鍵領域。記者林澔一／攝影
主動玉山關鍵科技（00413A）11日掛牌上市，持股比例約85%，台積電以9.66%居首，布局ASIC、CoWoS先進封裝等四大AI關鍵領域。記者林澔一／攝影

主動玉山關鍵科技（00413A）11/11已掛牌上市，產業配置及主要持股以台積電生態系為核心，聚焦：ASIC客製化晶片、CoWoS先進封裝與測試、高階電子材料及光通訊等四大AI關鍵受惠領域，掌握全球AI升級與算力成長趨勢。截至11/11，持股比例約85%，前十大持股包括：台積電、台光電聯發科、創意、奇鋐、健策、欣興電子、旺矽、聯亞及南電。

00413A ETF經理人郭明玉表示，台股經過近期修正後，部分科技股評價已回落至相對合理區間，台灣電子指數預估本益比由24.8倍修正至19.3倍，市場情緒降溫有助消化過高預期，提升中長期投資吸引力。

此外，回顧歷史自2023年至2026年7月30日期間四次波段修正期間，台股於大盤修正逾15%後，後續3個月、6個月及後12個月平均報酬分別達17.9%、28.7%及59.8%。在AI長期成長趨勢未變、企業獲利持續擴張下，投資人無須因短期波動而過度悲觀，持有者可續抱基本面良好的標的，中長線投資人可把握拉回機會分批布局。

觀察台股科技產業基本面，郭明玉認為，AI及運算需求的長期成長趨勢並未改變，包括AI Token使用量持續高速成長、GPU租賃價格維持高檔，以及雲端服務供應商（CSP）相關訂單能見度持續提升，都顯示終端需求依舊強勁。

惟過去幾年科技股漲幅較高，市場對利空較為敏感，近期美國期中選舉結果，民主黨大獲全勝，市場擔心AI資料中心建設速度將受影響，多數地方首長主張「管而不禁」，監管制度執行下，AI基礎建設成長速度可能放緩，但也有助於延長投資週期，降低市場對AI泡沫化的擔憂。

隨著市場持續上修台股獲利預估，整體台股2026年獲利年增率上看50%，其中AI股達60%、非AI股亦提升至30%，顯示AI紅利已由少數族群逐步擴散至整體企業，成為支撐台股的重要成長動能。

台灣加權指數波段跌幅超過15%後 不同期間表現

台灣加權指數波段跌幅超過15%後，不同期間表現

波段修正落底日期波段最大跌幅後3個月後6個月後12月
2026/7/30-16.4%13.2%----
2025/4/9-28.7%34.9%62.3%123.8%
2024/8/5-18.7%12.3%16.2%22.2%
2023/3/16-17.8%11.3%7.4%33.3%
平均-20.4%17.9%28.7%59.8%

00413A前十大持股

00413A 前十大持股

名稱產業比重(%)
台積電半導體9.66
台光電電子零組件5.70
聯發科半導體5.63
創意半導體5.57
奇鋐電腦及週邊設備4.37
健策電子零組件4.3
欣興電子電子零組件3.98
旺矽半導體3.61
聯亞電子零組件3.44
南電電子零組件3.11

資料來源：玉山投信，資料截至2026/11/11。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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