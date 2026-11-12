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台股ETF績效前十強出爐！4檔今年賺逾80％ 00891報酬83.8％、下周配1.55元
台股上周經歷過一波修正之後，本週展開暴力式反彈，在台掛牌的原型ETF前十強由台股ETF包辦。統計至11月11日，今年來共有四檔報酬率達80%以上，包含：兆豐台灣晶圓製造（00913）、中信關鍵半導體（00891）、國泰臺韓科技（00735）及野村臺灣新科技50（00935）。
根據CMoney統計，在台掛牌共計六檔ETF聚焦在半導體供應鏈，而這六檔今年來報酬率均擠進前十強。法人表示，AI持續帶動龐大的算力需求，而算力的核心就是半導體，從AI晶片、IC設計、晶圓代工到先進封裝及記憶體，都可隨AI伺服器與資料中心擴建而受惠，這也是為何今年半導體族群漲勢顯著的原因。
中信關鍵半導體（00891）為市場上相對悠久的半導體ETF之一，近年績效表現亦相對穩健。該檔ETF下周將進入本年度最後一次除息，擬配1.55元，以12日盤中33.35元計算，單期配息率為4.6%，換算年化配息率達18.6%。00891今年累計配息達5.1元，過去三季配息也都有填息，第四季配息將於下周除息，能否填息也受到投資人關注。
展望後市，中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，隨著大型雲端服務商持續投入AI資料中心，AI應用也逐步從雲端延伸到企業端與終端裝置，也將進一步提升半導體需求；短線雖然仍須留意高基期、評價修正及景氣循環帶來的波動，惟AI資本支出與先進製程需求維持成長，半導體長線趨勢仍值得關注，半導體ETF也可成為投資人參與AI浪潮的工具之一。
今年來報酬率前十強之原型ETF
|股票代號
|股票名稱
|今年來報酬(%)
|00913
|兆豐台灣晶圓製造
|85.3
|00891
|中信關鍵半導體
|83.8
|00735
|國泰臺韓科技
|83.2
|00935
|野村臺灣新科技50
|81.0
|00947
|台新臺灣IC設計
|78.6
|00892
|富邦台灣半導體
|78.0
|00939
|統一台灣高息動能
|73.4
|00904
|台新臺灣半導體30
|73.3
|00927
|群益半導體收益
|72.4
|00690
|兆豐藍籌30
|70.6
資料來源：CMoney，統計至2026/11/11
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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