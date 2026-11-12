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台股ETF績效前十強出爐！4檔今年賺逾80％ 00891報酬83.8％、下周配1.55元

聯合新聞網／ 綜合報導
今年來原型ETF績效前十強由台股ETF包辦，半導體相關ETF占6席，其中中信關鍵半導體（00891）截至11月11日報酬率達83.8%，下周擬配息1.55元。記者余承翰／攝影
今年來原型ETF績效前十強由台股ETF包辦，半導體相關ETF占6席，其中中信關鍵半導體（00891）截至11月11日報酬率達83.8%，下周擬配息1.55元。記者余承翰／攝影

台股上周經歷過一波修正之後，本週展開暴力式反彈，在台掛牌的原型ETF前十強由台股ETF包辦。統計至11月11日，今年來共有四檔報酬率達80%以上，包含：兆豐台灣晶圓製造（00913）、中信關鍵半導體（00891）、國泰臺韓科技（00735）及野村臺灣新科技50（00935）。

根據CMoney統計，在台掛牌共計六檔ETF聚焦在半導體供應鏈，而這六檔今年來報酬率均擠進前十強。法人表示，AI持續帶動龐大的算力需求，而算力的核心就是半導體，從AI晶片、IC設計、晶圓代工到先進封裝及記憶體，都可隨AI伺服器與資料中心擴建而受惠，這也是為何今年半導體族群漲勢顯著的原因。

中信關鍵半導體（00891）為市場上相對悠久的半導體ETF之一，近年績效表現亦相對穩健。該檔ETF下周將進入本年度最後一次除息，擬配1.55元，以12日盤中33.35元計算，單期配息率為4.6%，換算年化配息率達18.6%。00891今年累計配息達5.1元，過去三季配息也都有填息，第四季配息將於下周除息，能否填息也受到投資人關注。

展望後市，中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，隨著大型雲端服務商持續投入AI資料中心，AI應用也逐步從雲端延伸到企業端與終端裝置，也將進一步提升半導體需求；短線雖然仍須留意高基期、評價修正及景氣循環帶來的波動，惟AI資本支出與先進製程需求維持成長，半導體長線趨勢仍值得關注，半導體ETF也可成為投資人參與AI浪潮的工具之一。

今年來報酬率前十強之原型ETF

股票代號股票名稱今年來報酬(%)
00913兆豐台灣晶圓製造85.3
00891中信關鍵半導體83.8
00735國泰臺韓科技83.2
00935野村臺灣新科技5081.0
00947台新臺灣IC設計78.6
00892富邦台灣半導體78.0
00939統一台灣高息動能73.4
00904台新臺灣半導體3073.3
00927群益半導體收益72.4
00690兆豐藍籌3070.6

資料來源：CMoney，統計至2026/11/11

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00891中信關鍵半導體 00935野村臺灣新科技50 00913兆豐台灣晶圓製造 00735國泰臺韓科技 ETF

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