台股ETF績效前十強出爐！4檔今年賺逾80％ 00891報酬83.8％、下周配1.55元

台股上周經歷過一波修正之後，本週展開暴力式反彈，在台掛牌的原型ETF前十強由台股ETF包辦。統計至11月11日，今年來共有四檔報酬率達80%以上，包含：兆豐台灣晶圓製造（00913）、中信關鍵半導體（00891）、國泰臺韓科技（00735）及野村臺灣新科技50（00935）。

根據CMoney統計，在台掛牌共計六檔ETF聚焦在半導體供應鏈，而這六檔今年來報酬率均擠進前十強。法人表示，AI持續帶動龐大的算力需求，而算力的核心就是半導體，從AI晶片、IC設計、晶圓代工到先進封裝及記憶體，都可隨AI伺服器與資料中心擴建而受惠，這也是為何今年半導體族群漲勢顯著的原因。

中信關鍵半導體（00891）為市場上相對悠久的半導體ETF之一，近年績效表現亦相對穩健。該檔ETF下周將進入本年度最後一次除息，擬配1.55元，以12日盤中33.35元計算，單期配息率為4.6%，換算年化配息率達18.6%。00891今年累計配息達5.1元，過去三季配息也都有填息，第四季配息將於下周除息，能否填息也受到投資人關注。

展望後市，中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，隨著大型雲端服務商持續投入AI資料中心，AI應用也逐步從雲端延伸到企業端與終端裝置，也將進一步提升半導體需求；短線雖然仍須留意高基期、評價修正及景氣循環帶來的波動，惟AI資本支出與先進製程需求維持成長，半導體長線趨勢仍值得關注，半導體ETF也可成為投資人參與AI浪潮的工具之一。

今年來報酬率前十強之原型ETF

股票代號 股票名稱 今年來報酬(%) 00913 兆豐台灣晶圓製造 85.3 00891 中信關鍵半導體 83.8 00735 國泰臺韓科技 83.2 00935 野村臺灣新科技50 81.0 00947 台新臺灣IC設計 78.6 00892 富邦台灣半導體 78.0 00939 統一台灣高息動能 73.4 00904 台新臺灣半導體30 73.3 00927 群益半導體收益 72.4 00690 兆豐藍籌30 70.6 資料來源：CMoney，統計至2026/11/11

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