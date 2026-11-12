0050、006208績效比較別只看股價加配息！忽略股息再投入 恐讓0050吃虧

在網上常常看到一種比較ETF績效的方法，是把該期間價格成長+配息，當作績效。

但這樣做沒有把配息再投入加進去，會造成一個結果，就是在上漲的市場，配息較多，配息較早的標的就較為不利。

例如比較元大台灣50（0050）和富邦台50（006208）的報酬，今年市場漲這麼多，不把股息再投入算進去，那一月就除息的0050自然就相對吃了大虧。

所以較合理的績效計算方式，是假設除息日當天就把配息再投入買進，這樣的算法更能合理評估ETF本身的表現，一般官網或其他網站通常是這樣計算。

當然這樣計算也有不足的地方，就是投資人實際拿到的配息時間較晚，真正拿到錢再投入的績效就會不同。

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