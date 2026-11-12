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投資人槓桿操作 元大台灣50正2規模衝破3千億元

中央社／ 台北12日電

台股近年表現突出，不少投資人試圖利用槓桿型ETF放大投資倍率，根據台灣證券交易所的統計資料，元大台灣50正2（00631L）ETF最新資產規模達新台幣3186億元，首度衝破3000億元大關，名列台股ETF規模排行榜第6名，寫下台股槓桿ETF新里程碑。

元大投信指出，隨著今年以來台股漲升與資金挹注，00631L資產規模分別於今年4月16日、6月12日，突破1000億元和2000億元等重要門檻，11月11日再突破3000億元大關。

根據集保結算所數據，累計今年以來至11月6日當週，00631L獲得2220億元淨申購，投資人數大增35.2萬、至39.1萬人。

元大投信表示，00631L標的指數為台灣50指數，在指數單日正向兩倍報酬操作目標下，淨值走勢與台灣50指數高度相關，且在行情趨勢明確，如波段上漲或波段下跌時，複利效果可望使00631L漲得比0050的兩倍還多，跌也會比0050的兩倍少。

不過元大投信特別提醒，槓桿型ETF追蹤指數單日正向兩倍報酬，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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