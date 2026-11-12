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統一FANG+ETF 00757分割決議 11月13日起開放電子及書面投票

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
參與00757分割議案之作業時程表。（資料來源：統一投信，2026/11/12）
參與00757分割議案之作業時程表。（資料來源：統一投信，2026/11/12）

統一投信宣布，海外原型股票ETF股王統一FANG+ETF（00757）分割的開會通知書及表決票已經寄出。受益人可以選擇電子或書面投票，無需親自出席受益人會議。若在不同券商持有00757，因集保會歸戶，投票一次即可。

電⼦投票時間為11/13上午7時起⾄11/30晚間23時59分⽌，書面投票的截止時間則為11/30的16:30前。凡是在10/30前（含當日）買進並持有00757，一股就能參與投票，即便後來賣出持股，還是擁有本次投票資格。

統一投信指出，選擇電子投票的受益人，在11/13至11/30期間，每日的7:00至23:59，可利用支援電子投票的券商下單APP、集保e手掌握APP或集保股東e服務網站完成投票。書面投票的收受截止時間為11/30的16:30，非以郵戳為憑。

00757分割決議通過標準，需要已發行受益權單位總數二分之一以上的受益人參與投票，且參與投票的受益人總數二分之一以上，皆投下同意票，才能確定啟動分割。若分割案順利通過，00757將以12/3受益⼈會議當⽇的基⾦淨值計算，採分割後每單位淨值不低於發⾏價20元的最⼤整數倍，作為實際分割倍數。

若淨值介於120.00至139.99元間，分割倍數為6倍；若淨值介於140.00至159.99元間，分割倍數為7倍，以此類推。ETF分割是把每一個受益權單位「一分為多」，分割前後的總資產、持股內容、追蹤指數完全不變，受益人權益不會受到影響。以1拆7為例，投資人原本持有一股00757，分割後持有的單位數會變成七股，每單位淨值也會降低至原本的七分之一。

依⽬前價格推估，分割完成後，投資買進一張00757所需的價格約降⾄2萬元左右，有利投資人進行資產配置及小資族布局美股行情。統一投信表示，分割的目的是讓交易價格回到較親民的區間，降低單筆投入金額、提高投資人資金運用彈性，有利成交量能。統一FANG+ETF成分股精選十大科技巨頭，包括輝達、博通、美光、帕蘭泰爾、微軟、谷歌、亞馬遜、META、網飛、蘋果，採每季等權重再平衡機制。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 投票 統一 00757統一FANG+

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