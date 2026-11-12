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00934年化配息率21.9％！100萬年領息差近8萬 0056、00878、00919自組月月配掀討論

聯合新聞網／ 綜合報導
股民比較00934與0056、00878、00919自組月月配，依近期配息水準推估，投入100萬元一年領息可能相差約7.7萬元，但配息率不等於總報酬，未來配息也不保證維持。記者林澔一／攝影
股民比較00934與0056、00878、00919自組月月配，依近期配息水準推估，投入100萬元一年領息可能相差約7.7萬元，但配息率不等於總報酬，未來配息也不保證維持。記者林澔一／攝影

高股息ETF究竟該直接買月配型，還是透過季配型組成「月月配」？近日一名股民在Dcard發文，拿00934與0056、00878、00919比較，發現若依近期配息水準推估，同樣投入100萬元，兩種方式一年領息可能相差近8萬元，讓他好奇為何仍有許多人偏好自組月月配。

原PO指出，0056、00878、00919的年化配息率分別為13.2%、15.2%及14.2%，若平均配置，約為14.2%；相較之下，月配型00934達21.9%。假設未來都維持相同配息水準，投入100萬元買00934，一年可領約21.9萬元，三檔季配ETF組合則約14.2萬元，差距約7.7萬元。他也質疑，三檔同屬台股高股息ETF，持股可能重疊，分散風險的效果是否有限。

貼文引發討論，有股民提醒「為什麼要執著配息率，配息率不等於報酬率」，也有人直言「你只單看一次配息當然不準啊」，認為不能直接把近期配息水準視為未來一整年的固定收入。

另有股民分享，月配型ETF在市場走弱時也可能大幅調降配息，並以00929過去曾單月配發0.05元為例，強調配息頻率高不代表每次領到的金額都多。有人則指出「季配組合的月月配，實際上就不是為了分散風險，只是為了組合成每個月都有錢拿的配置而已」，提醒投資人留意不同ETF的成分股重疊情況。

不過，也有股民認為，選擇高股息ETF本來就是投資策略差異，並非一定要分出高下。有人表示「如果00934都能一直維持這個配息水準，投資人自然就會過去」，也有人分享「我要股息，也要身價。」這場討論的核心，除了每年能領多少股息，更在於配息能否持續，以及長期含息總報酬的表現。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00934中信成長高股息ETF 00929復華台灣科技優息ETF 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息 月配息

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