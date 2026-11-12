快訊

6個月前就放空輝達！31歲研究員一戰成名 40頁報告在網上瘋傳

蚊子園區／中興新村15億計畫難激活 立委批「點有亮、面還沒有活」

黃仁勳桃色風暴引爆AI變局 「6變數」牽動輝達與台積電

聽新聞
0:00 / 0:00

前四強台股 ETF 單日大漲逾5% 台新00416A奪漲幅雙冠王

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股主被動ETF日漲幅前十強。資料來源：CMoney
台股主被動ETF日漲幅前十強。資料來源：CMoney

台股受惠美國科技股反彈，加上國安基金宣示護盤加持下，投資人信心大振，買盤大舉回籠，加權指數連三日大幅反彈逾11%，重返4萬4000點關卡之上，帶動台股ETF勁揚，11月11日漲幅前四強為主動台新臺灣中小（00936）（00416A）、主動兆豐台灣豐收（00996A）、主動台新優勢成長（00987A）及主動群益核心50（00415A）漲幅逾5%，其中，主動台新臺灣中小（00416A）除了單日大漲5.87%高居第一外，近三日累計漲幅亦是唯一超過2成的台股ETF，奪績效雙冠王。

台新臺灣中小主動式ETF基金（00416A）經理人沈建宏表示，前波歷經AI的雜音大震盪，致台股自10月中旬歷史高點5萬點附近向下大幅回檔兩成以上，科技股快速修正，許多個股投資價值浮現，加上國安基金進場加強信心面，且融資在短時間內瘦身有成，籌碼面有利反彈。就基本面分析，CSP雲端業務持續成長強勁，算力需求暢旺，第4季仍為AI相關零組件之出貨旺季，多數個股在2027年仍有獲利翻倍成長機會；另一方面，護國神山台積電（2330）10月合併營收較去年同期大增59.7%，創下今年以來單月營收新高，強化投資人對AI需求的信心，台股後市漲升行情持續看俏，短線遇回檔皆是逢低布局良機。

沈建宏指出，AI趨勢並未發生重大反轉，基本面強勁，AI族群2027年營運動能有望持續成長。另外，過去20年台股11月到隔年第1季上漲機率高，仍會反映隔年作夢行情，因此在系統性風險後台股無須悲觀，仍應擇優布局。跌深的中小利基股可望率先走強，操作應留意新題材與輪漲，看好AI供應鏈受惠如材料升級、電力革新、新設計等；光通訊供應鏈；關鍵零組件；半導體上游材料與設備；美國設廠受惠股；漲價族群如被動元件、電源IC、矽晶圓；高股息殖利率族群等。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 漲幅 ETF

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台股ETF法人喊低接 專家：聚焦基本面穩健、具護城河優勢產業龍頭

AI權值股帶頭衝！台股市值型ETF這十檔最強

台股ETF績效回溫 槓桿型上揚逾9% 主動式、半導體也同步大漲逾7%

台股主動式ETF量價俱揚 00992A飆近20%居冠

相關新聞

台灣ETF持有率53％冠居亞太！近9成投資人自己操盤 45至54歲自主投資比例最高

調查顯示，台灣ETF持有率達53%居亞太之冠，89%投資人自行操盤；45至54歲比例最高，主因為操作簡單、省時且門檻低。

台股土洋對作怕追高套牢？00918精準鎖定AI與金融：靠高填息賺總報酬

台股近期經歷國際金融市場震盪與費半指數修正後，隨即在本周掀起反彈。 市場不僅高度關注上週美國大選後的政權交替效應，隨後即將登場的重量級企業法說會，更如同11月大螢幕熱映電影《黑豹》續作及《蜘蛛人》般的英雄集結，為科技硬體與金融大軍注滿多頭強勁動能。 大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，在美股油價回落、升息疑慮大幅降溫以及國安基金護盤撐腰下，台股加速趕底後正式進入反彈格局。 投資人不妨善用定期定額策略，精準鎖定兼具高股息與高填息特性的優質標的。 郭修誠分析，受惠於NVIDIA Rubin、AMD MI450及雲端業者ASIC晶片大尺寸、高層數發展，全球ABF載板需求在2026與2027年分別預估成長57%與51%，CCL（銅箔基板）升級潮亦將帶動產品毛利率與報

台股連漲3天重返4萬4！她低接台積電、0050賺錢卻慌了：該逃命嗎？

台股近期歷經一波劇烈修正後展開反彈，加權指數連續3個交易日走揚，重新站回43000點關卡，市場多空看法仍相當分歧。一名網友近日在Threads發文表示，先前趁台股大跌，分批加碼台積電、0050及00991A，如今帳面已出現獲利，卻看到不少人提醒應趁反彈出場，讓原PO忍不住詢問「現在是逃命波，還是行情真的回來了？」引發網友熱議。

全球央行為何一直買黃金？年均購金逾千噸 009834、009835投資差異一次看

全球央行近年平均年購金逾千噸，009834聚焦黃金礦業，009835布局多元金屬礦業，投資人須留意股市、匯率及產業景氣風險。

台股主動式ETF量價俱揚 00992A飆近20%居冠

台股大盤強彈三日，大盤指數9至11日累計上漲4,555點，累計漲幅為11.47%，台股ETF表現也跟著回神，其中又以主動式ETF表現相對突出，成交量亦相當熱絡，近三日日均量前十大的主動式ETF不僅日均量都在2.5萬張以上，期間績效表現更都超過一成。

台股ETF規模排名大洗牌 千億元級商品增至16檔

台股反彈進入第三個交易日，自低點來反彈6,420點，連帶台股ETF淨值走揚，再加上日前台股跌深之際買盤愈跌愈買助攻下，規模排名也發生變化，其中，主動中信台灣收益（00406A）在配息力受買盤青睞下，昨（11）日首次進入台股ETF規模前十大名單中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。