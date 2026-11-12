前四強台股 ETF 單日大漲逾5% 台新00416A奪漲幅雙冠王

台股受惠美國科技股反彈，加上國安基金宣示護盤加持下，投資人信心大振，買盤大舉回籠，加權指數連三日大幅反彈逾11%，重返4萬4000點關卡之上，帶動台股ETF勁揚，11月11日漲幅前四強為主動台新臺灣中小（00936）（00416A）、主動兆豐台灣豐收（00996A）、主動台新優勢成長（00987A）及主動群益核心50（00415A）漲幅逾5%，其中，主動台新臺灣中小（00416A）除了單日大漲5.87%高居第一外，近三日累計漲幅亦是唯一超過2成的台股ETF，奪績效雙冠王。

台新臺灣中小主動式ETF基金（00416A）經理人沈建宏表示，前波歷經AI的雜音大震盪，致台股自10月中旬歷史高點5萬點附近向下大幅回檔兩成以上，科技股快速修正，許多個股投資價值浮現，加上國安基金進場加強信心面，且融資在短時間內瘦身有成，籌碼面有利反彈。就基本面分析，CSP雲端業務持續成長強勁，算力需求暢旺，第4季仍為AI相關零組件之出貨旺季，多數個股在2027年仍有獲利翻倍成長機會；另一方面，護國神山台積電（2330）10月合併營收較去年同期大增59.7%，創下今年以來單月營收新高，強化投資人對AI需求的信心，台股後市漲升行情持續看俏，短線遇回檔皆是逢低布局良機。

沈建宏指出，AI趨勢並未發生重大反轉，基本面強勁，AI族群2027年營運動能有望持續成長。另外，過去20年台股11月到隔年第1季上漲機率高，仍會反映隔年作夢行情，因此在系統性風險後台股無須悲觀，仍應擇優布局。跌深的中小利基股可望率先走強，操作應留意新題材與輪漲，看好AI供應鏈受惠如材料升級、電力革新、新設計等；光通訊供應鏈；關鍵零組件；半導體上游材料與設備；美國設廠受惠股；漲價族群如被動元件、電源IC、矽晶圓；高股息殖利率族群等。

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