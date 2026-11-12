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連三天量價俱揚誰勝出 00992A VS. 00981A

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
11/9~11均成交量前十大主動式台股ETF表現。資料來源：CMoney
11/9~11均成交量前十大主動式台股ETF表現。資料來源：CMoney

台股大盤本周連三日勁揚，三天累計上漲4,555.51點，累計漲幅為11.47%。台股ETF表現也跟著回神，其中又以主動式ETF表現相對突出，不僅大多數產品期間漲幅勝過大盤指數，成交量亦相當熱絡，近三日日均量前十大的主動式ETF不僅日均量都在2.5萬張以上，期間績效表現更都超過一成，當中以00992A主動群益科技創新（00992A）上漲19.89%表現最佳。

主動群益科技創新經理人陳朝政表示，近期市場先後面臨巨頭籌資、通膨走升、美國期中選舉等多重挑戰，短線震盪劇烈，不過，長遠來看，AI趨勢並未改變，算力需求持續擴大，供應鏈上下游產能仍相對吃緊，先進製程與封裝供給依舊緊俏，也意味著具備技術優勢的台灣AI供應鏈股將持續受惠，台股長線多頭格局未變，後市表現仍值期待。產業方面，包括散熱、PCB相關、電源、BBU、ODM可持續關注。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，整體來看，隨AI應用由模型訓練延伸至推論及數位代理人，運算需求持續提升，推動雲端業者擴大資本支出，整體AI產業仍處長期成長階段，尤其在應用滲透率提高及算力基礎建設持續擴張，仍有利半導體、伺服器及相關電子零組件供應鏈營運。不過現階段市場對於財報與展望的檢視標準也更為嚴格，亦讓資金輪動加快，主動式台股ETF因能即時根據市況來調整持股內容，不失為投資人掌握台股行情之參考工具。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，儘管近期台股受到國際股市震盪、AI股估值疑慮、通膨壓力等因素而波動頻頻，整體來看，在AI長線需求未變下，台灣製造業與出口表現料保持強勁態勢，景氣仍在正向軌道運行，惟在市場不確定性也並存之際，宜採取主動選股策略，以機動因應市況調整持股方向，並掌握類股輪動行情，建議投資人不妨透過導入主動操作策略的主動式市值型台股ETF來參與，既有權值龍頭股為投組打底，也靈活掌握趨勢商機，以增強投組創造超額報酬的能力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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