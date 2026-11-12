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台股土洋對作怕追高套牢？00918精準鎖定AI與金融：靠高填息賺總報酬

聯合新聞網／ 綜合報導
台股在震盪後進入反彈，00918以AI硬體與金融雙核心布局，強調高股息與高填息並重，建議投資人以定期定額或分批方式參與長線行情。記者余承翰／攝影
台股在震盪後進入反彈，00918以AI硬體與金融雙核心布局，強調高股息與高填息並重，建議投資人以定期定額或分批方式參與長線行情。記者余承翰／攝影

台股近期經歷國際金融市場震盪與費半指數修正後，隨即在本周掀起反彈。

市場不僅高度關注上週美國大選後的政權交替效應，隨後即將登場的重量級企業法說會，更如同11月大螢幕熱映電影《黑豹》續作及《蜘蛛人》般的英雄集結，為科技硬體與金融大軍注滿多頭強勁動能。

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，在美股油價回落、升息疑慮大幅降溫以及國安基金護盤撐腰下，台股加速趕底後正式進入反彈格局。

投資人不妨善用定期定額策略，精準鎖定兼具高股息與高填息特性的優質標的。

郭修誠分析，受惠於NVIDIA Rubin、AMD MI450及雲端業者ASIC晶片大尺寸、高層數發展，全球ABF載板需求在2026與2027年分別預估成長57%與51%，CCL（銅箔基板）升級潮亦將帶動產品毛利率與報價顯著提升。

此外，重頭戲資服概念與記憶體亦強勢表態。而在防禦端，隨著總體經濟強勁與銀行放款利差擴大，金融保險業獲利續創佳績。

00918成分股精準涵蓋華碩、廣達、緯穎、鴻海等AI硬體巨擘，同時配置台新新光金、中信金、兆豐金等獲利優質金融股，在產業輪動中發揮「進可攻、退可守」的王者防禦優勢。

展望2027年，郭修誠強調，全球大型CSP業者資本支出策略並未改變，AI剛性需求長線明確，台股整體獲利上修趨勢依然強勁。

雖然短線外資與投信呈現對作，但大盤隨三王（台積電、聯發科、信驊）尋求關鍵支撐後，多頭反攻契機已展現。

面對11月充滿話題的法說行情與題材輪動，建議投資人不妨視己身風險承受度，透過單筆分批或定期定額布局優利高填息標題，精準捕捉AI長線成長與金融股穩健高填息雙重優勢，迎向2027總報酬成長新篇章。

00918重點特色與雙核心配置概覽

項目說明
基金名稱大華優利高填息30（00918）（本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金）
核心投資策略「優選股利＋高填息紀錄」雙效機制，追求股息與資本利得兼顧
AI科技衝鋒群涵蓋華碩、廣達、緯穎、鴻海等受惠全球AI剛性需求與硬體升級之電子龍頭
金融防禦奠基群包含台新新光金、中信金、兆豐金、玉山金等營運成長與高防禦兼具的金融巨擘
2027展望全球AI基礎設施迎收割期金融獲利向上，帶動長線填息與總報酬爆發

資料來源：彭博，證交所，大華銀投信，資料日期：截至2026/11/10

大華銀投信提醒投資人，建議投資人不宜盲目追高單一話題個股，建議不妨依己身風險承受度，適度定期定額或單筆分批布局方式建立防禦部位，掌握台股行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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