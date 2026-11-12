美國期中選舉後 哪些海外股票ETF反彈最強？這類ETF買點浮現

美國期中選舉民主黨大勝，對於新設資料中心的審核趨嚴，衝擊全美規劃中的AI資料中心，這也使得選後美國科技股一度劇幅重挫，隨市場看空情緒緩解，股價反彈氣勢強勁，本周以來三大類海外股票ETF反彈最猛，包括：太空衛星產業、科技半導體產業與黃金資源產業等，法人分析，這幾個產業除了因為過去幾個月提前修正，短線跌幅已深，逢低布局需求浮現，加上產業長期前景看好推升相關標的強勢反攻。

本周反彈氣勢最盛的十檔海外股票ETF漲幅多達7%以上，其中前三名漲幅逾一成，包括：第一金太空衛星（00910）漲幅17.55%、中信台日韓PCB（009828）上漲11.60%、元大全球5G（00876）上漲10.46%等表現最為亮眼。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝說明，面對民主黨勝選股帶來資料中心產業發展逆風，SpaceX創辦人馬斯克則樂觀預測，這反而有助於資料中心加速上太空的發展，由於地面資料中心面臨嚴重的電力供應、環保抗議，與地方政治阻力等，部分資金與產業焦點轉向太空基礎建設與衛星通訊等太空概念股，為太空產業帶來全新的活水與長線估值提升，太空軌道上的AI算力發展可能加速，也帶動近期太空衛星產業股價的強勁反彈表現。

曾萬勝特別指出，最近一次成分股調整在今年9月，當時納入多檔今年新掛牌太空衛星概念股，其中重量級標的有SpaceX，全球每年送上地球軌道衛星荷總量約3,000噸，SpaceX占2,700噸達九成運載量，且隨著SpaceX推進星艦計畫全回收試飛，包括第一節推進器及第二節太空船等，若回收成功有助未來商轉動能。

法人分析，Solactive太空衛星指數不少成分股經歷先前股價急跌修正幅度逾五成，長線投資價值投資買點浮現，投資人不妨鎖定分散配置的太空衛星ETF，逢低分批布局或採定期定額方式長線投資，鎖定太空衛星產業商轉成長紅利。

第一金太空衛星ETF追蹤Solactive太空衛星指數投資，透過AI自然語言模篩，每半年進行成分股調節，採取30檔個股等權重配置，目前聚焦太空產業領域，包括：火箭製造與太空設施、衛星設備與通訊服務、關鍵太空零組件與地面設備，還有火箭發射與太空運輸旅遊等。

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