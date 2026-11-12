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iShares 調查：近九成台灣投資人「自主操盤」ETF Z世代意外最愛顧問

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台灣投資人選擇 ETF 的主要原因。資料來源：貝萊德投信，2026年9月
台灣投資人選擇 ETF 的主要原因。資料來源：貝萊德投信，2026年9月

全球第一大ETF品牌貝萊德iShares近期發布《2026台灣ETF投資人洞察》報告，調查顯示，台灣成年人持有ETF滲透率高達53%，位居亞太五大市場之冠。在高度普及的背後，台灣投資人展現出極高的「自主投資」特質，高達近九成受訪者習慣透過數位平台自行操盤，而ETF具備的「操作簡單、省時且入門門檻低」則是驅動全民投資的核心吸引力。

貝萊德投信董事總經理陳正芳指出，在受訪的1,230位現有台灣ETF投資人中，高達89%透過數位投資平台或券商自行下單自主投資，成為市場絕對主流，另有32%透過投資型保單連結ETF，27%則是透過專業顧問建議進行配置。

陳正芳說明，若與年齡層進行交叉分析可發現，最偏好「自主操盤」的是45至54歲青壯年族群，自主投資比例高達96.9%，大幅超越平均值，同時，該族群透過投資型保單投資ETF的比例亦達37%，兩項管道的使用率皆高居各世代之冠。

陳正芳還表示，耐人尋味的是，在「透過顧問建議投資」的管道上，顛覆了年輕族群純依賴線上的刻板印象，以18至24歲的Z世代占比最高，達35.7%，居所有年齡層第一。這項結果顯示，剛剛踏入市場的年輕新手在面對多元金融工具時，對於專家指引與專業建議抱持更高需求。

ETF為何能迅速擄獲台灣投資人的心？從調查結果來看，陳正芳認為，操作簡單與輕鬆省時是關鍵主因。在現有ETF投資人中，選擇ETF的首要考量為「操作簡單適合長期投資」（31.2%），其次依序為「投資方式輕鬆省時」（30.3%）與「入門投資的好選擇」（30.1%），此外，「可定期定額或小額投資」（27.6%）亦名列前茅。數據反映出，低進入門檻、操作彈性高的特性，正精準契合現代投資人追求效率與簡便的理財需求。

調查期間為2026年3月17日至4月20日，台灣受訪者人數2,309人，採線上問卷調查方式，調查結果代表台灣18歲以上成年人口的意見與行為特徵，並依人口結構進行加權，以反映台灣成年人口之代表性。所有抽樣調查結果均可能受到統計誤差影響。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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