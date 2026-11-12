快訊

彭博：輝達已委外找接替黃仁勳人選 考慮先任命臨時執行長

黃仁勳下台聲浪升高！美兩黨議員促辭職 國會不排除強制傳喚

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是輝達女副總裁

聽新聞
0:00 / 0:00

全球央行為何一直買黃金？年均購金逾千噸 009834、009835投資差異一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
全球央行持續增加黃金儲備，2022年至2025年平均每年購金約1,007噸，帶動市場關注黃金需求與全球金礦股投資機會。記者余承翰／攝影
全球央行持續增加黃金儲備，2022年至2025年平均每年購金約1,007噸，帶動市場關注黃金需求與全球金礦股投資機會。記者余承翰／攝影

全球央行近年持續買進黃金，而且規模明顯高於過去。為什麼各國央行這麼積極？除了市場不確定性增加，分散外匯儲備、降低對單一貨幣的依賴，也是重要考量。隨著黃金在官方儲備中的角色受到重視，黃金及相關礦業股票也成為投資市場討論焦點。

根據世界黃金協會資料，2010年至2021年，全球央行平均每年買進約473噸黃金，到了2022年至2025年大幅提高至約1,007噸，規模約為過去的2.1倍。從數字來看，央行增加黃金儲備已經持續一段時間，並非短期突然出現的現象。各國的黃金儲備比重也差很多。資料顯示，美國、德國的黃金占外匯存底比重超過八成，中國僅約9%、印度約18%，有望成為未來重要買盤。根據2026年世界黃金協會央行調查，89%的受訪央行預期未來12個月黃金儲備將持續增加，反映黃金仍是各國關注的儲備標的，甚至已成為近30年來超車美國公債的第一大儲備資產，比重還在持續上升，可看出各國央行對黃金的看法，已經從買盤累積，走向儲備結構的長期轉向。

央行持續買金，對金礦公司有什麼影響？黃金需求面有助於支撐金價，礦商的營收與獲利就可能受惠，尤其當開採成本沒有隨金價等比例增加，礦商利潤可能放大，從2024年以來，金礦商的營運槓桿平均為金價的2倍，也因此金礦股表現相較於黃金漲勢更具有彈性。不過，金礦股還要看企業成本、產量及經營狀況，不能把金價上漲直接當成股價一定上漲的保證。

想布局全球金礦股，可以留意「貝萊德世界黃金ETF」（009834），這檔ETF追蹤富時TIP世界黃金指數，涵蓋超過60檔成分股，其中黃金相關企業占93.6%，純度集中在黃金，白銀及其他貴金屬相關企業占6.4%；國家配置包括加拿大59%、美國18%、澳洲9%等國。

如果希望把投資範圍延伸到其他金屬，則有「貝萊德世界礦業ETF」（009835）。009835追蹤富時TIP世界礦業指數，共有95檔成分股，涵蓋鐵礦砂、銅、鋁、鋼鐵等相關企業，與AI資料中心、電力建設及全球工業活動的需求有所連結。

009834與009835預計發行價格均為每單位新台幣15元，採新台幣計價、不配息設計，前者以黃金及貴金屬礦業為主，後者則擴大至全球礦業產業鏈，兩檔均為股票型ETF，投資人仍須留意股市、匯率及產業景氣風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009834貝萊德世界黃金 009835貝萊德世界礦業 ETF 貨幣 規模 央行

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台股3天急漲4,555點！三大法人終於轉買超202.56億元 但外資還是賣超

台股3天狂彈6100點「量一天比一天少」！陳嘉偉：環球晶、國巨連10日線都還碰不到

蘇姿丰傳接掌輝達！黃仁勳恐卸任執行長 網笑稱「改名超輝達」

台股連漲3天還沒解套！她曝帳面慘虧13% 網苦笑：離成本還很遠

相關新聞

全球央行為何一直買黃金？年均購金逾千噸 009834、009835投資差異一次看

全球央行近年平均年購金逾千噸，009834聚焦黃金礦業，009835布局多元金屬礦業，投資人須留意股市、匯率及產業景氣風險。

台股主動式ETF量價俱揚 00992A飆近20%居冠

台股大盤強彈三日，大盤指數9至11日累計上漲4,555點，累計漲幅為11.47%，台股ETF表現也跟著回神，其中又以主動式ETF表現相對突出，成交量亦相當熱絡，近三日日均量前十大的主動式ETF不僅日均量都在2.5萬張以上，期間績效表現更都超過一成。

台股ETF規模排名大洗牌 千億元級商品增至16檔

台股反彈進入第三個交易日，自低點來反彈6,420點，連帶台股ETF淨值走揚，再加上日前台股跌深之際買盤愈跌愈買助攻下，規模排名也發生變化，其中，主動中信台灣收益（00406A）在配息力受買盤青睞下，昨（11）日首次進入台股ETF規模前十大名單中。

AI權值股帶頭衝！台股市值型ETF這十檔最強

台股近日在權值股領軍與千金股反攻的帶領下，加權指數昨（11）日收復44,000點大關，本周來三個交易日上漲4,555點，累計漲幅達11.4%。觀察表現前十強的市值型台股ETF，漲幅都在12%以上，表現更勝大盤。

三類海外股票ETF反彈最猛 太空衛星、半導體、黃金礦業漲勢出爐

本周全球主要股市反彈氣勢強勁，以三大類海外股票ETF反彈最猛，包括：太空衛星產業、科技半導體產業與黃金資源產業等，法人分析，這幾個產業短線跌幅已深，逢低布局需求浮現，加上產業長期前景看好推升相關標的強勢反攻。

台股強勁反彈 高含「積」助攻！00631L報酬耀眼

隨著台股強勁反彈，元大台灣50正2（00631L）規模首度突破3,000億元整數大關，昨（11）日攀升至3,185.5億，為規模最大、投資人數最多的槓桿型商品，也意味台股ETF已進入市值型、高股息、主動式，以及槓桿型的四大類型投資時代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。