聽新聞
0:00 / 0:00

台股ETF規模排名大洗牌 千億元級商品增至16檔

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股反彈進入第三個交易日，自低點來反彈6,420點，連帶台股ETF淨值走揚，再加上日前台股跌深之際買盤愈跌愈買助攻下，規模排名也發生變化，其中，主動中信台灣收益（00406A）在配息力受買盤青睞下，昨（11）日首次進入台股ETF規模前十大名單中。

截至昨日，台股ETF規模前十大依序為元大台灣50的25,996.8億元、元大高股息8,128.3億元、國泰永續高股息6,639.7億元、群益台灣精選高息6,134.3億元、富邦台50的4,599.5億元、元大台灣50正2的3,185.5億元、主動統一台股增長2,828.9億元、凱基台灣TOP 50的2,276.4億元、富邦科技1,627.5億元、主動中信台灣收益1,584.8億元。主動中信台灣收益昨日一口氣超越大華優利高填息30和復華台灣科技優息，規模排名從12大上升至第十名，也成為目前盤面上規模最大的月配型台股ETF。

此外，千億元台股ETF俱樂部也在10日已經增加至16位成員，除了上述外，還有國泰台灣科技龍頭、主動統一升級50、元大台灣高息低波以及群益臺灣加權正2。

觀察千億元台股ETF表現，昨日規模率先創高的有元大台灣50、元大台灣50正2、凱基台灣TOP 50、主動中信台灣收益和群益臺灣加權正2，顯示出市值型、槓桿型、高配息型成為近日買盤的首要加碼名單。

台股反彈之際，主動中信台灣收益經理人張書廷建議，已有持股的投資人，可趁反彈檢查是否過度集中在同一類電子股；對於波動太大、主要靠題材支撐，或營運不如原先預期的公司，可考慮適度調整部位。

準備進場者則宜保留部分現金，並事先設定可承受的虧損與調整條件，避免下跌後才臨時決定。整體以「分批投入、不追急漲、重視獲利、控制集中風險」為原則，投入金額仍應配合自己的資金需求與風險承受度。

群益臺灣加權正2經理人洪祥益指出，短線回檔不失為分批布局契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

商品 台股 凱基

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台股ETF引爆搶買潮 本周淨申購逾2,000億

百萬人次商品增至六檔 台股ETF近一周受益人普遍成長

台股大跌散戶狂撿！0050人氣居冠、00406A狂增32萬人：免稅優勢成關鍵

台股續彈 個股零股成交前五大除台積電全被ETF包辦

相關新聞

台股主動式ETF量價俱揚 00992A飆近20%居冠

台股大盤強彈三日，大盤指數9至11日累計上漲4,555點，累計漲幅為11.47%，台股ETF表現也跟著回神，其中又以主動式ETF表現相對突出，成交量亦相當熱絡，近三日日均量前十大的主動式ETF不僅日均量都在2.5萬張以上，期間績效表現更都超過一成。

台股ETF規模排名大洗牌 千億元級商品增至16檔

台股反彈進入第三個交易日，自低點來反彈6,420點，連帶台股ETF淨值走揚，再加上日前台股跌深之際買盤愈跌愈買助攻下，規模排名也發生變化，其中，主動中信台灣收益（00406A）在配息力受買盤青睞下，昨（11）日首次進入台股ETF規模前十大名單中。

AI權值股帶頭衝！台股市值型ETF這十檔最強

台股近日在權值股領軍與千金股反攻的帶領下，加權指數昨（11）日收復44,000點大關，本周來三個交易日上漲4,555點，累計漲幅達11.4%。觀察表現前十強的市值型台股ETF，漲幅都在12%以上，表現更勝大盤。

三類海外股票ETF反彈最猛 太空衛星、半導體、黃金礦業漲勢出爐

本周全球主要股市反彈氣勢強勁，以三大類海外股票ETF反彈最猛，包括：太空衛星產業、科技半導體產業與黃金資源產業等，法人分析，這幾個產業短線跌幅已深，逢低布局需求浮現，加上產業長期前景看好推升相關標的強勢反攻。

台股強勁反彈 高含「積」助攻！00631L報酬耀眼

隨著台股強勁反彈，元大台灣50正2（00631L）規模首度突破3,000億元整數大關，昨（11）日攀升至3,185.5億，為規模最大、投資人數最多的槓桿型商品，也意味台股ETF已進入市值型、高股息、主動式，以及槓桿型的四大類型投資時代。

台股反彈誰最會漲？科技型ETF給利 躍反攻亮點

國安基金日前宣布啟動史上第十次護盤，激勵台股展開強勁反彈。觀察千億級台股ETF表現，富邦科技ETF（0052）昨（11）日上漲4%，居千億級台股ETF之冠，國泰台灣科技龍頭本周三個交易日漲幅13.3%領先，皆是台股反攻行情中的亮眼焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。