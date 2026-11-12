台股ETF規模排名大洗牌 千億元級商品增至16檔

台股反彈進入第三個交易日，自低點來反彈6,420點，連帶台股ETF淨值走揚，再加上日前台股跌深之際買盤愈跌愈買助攻下，規模排名也發生變化，其中，主動中信台灣收益（00406A）在配息力受買盤青睞下，昨（11）日首次進入台股ETF規模前十大名單中。

截至昨日，台股ETF規模前十大依序為元大台灣50的25,996.8億元、元大高股息8,128.3億元、國泰永續高股息6,639.7億元、群益台灣精選高息6,134.3億元、富邦台50的4,599.5億元、元大台灣50正2的3,185.5億元、主動統一台股增長2,828.9億元、凱基台灣TOP 50的2,276.4億元、富邦科技1,627.5億元、主動中信台灣收益1,584.8億元。主動中信台灣收益昨日一口氣超越大華優利高填息30和復華台灣科技優息，規模排名從12大上升至第十名，也成為目前盤面上規模最大的月配型台股ETF。

此外，千億元台股ETF俱樂部也在10日已經增加至16位成員，除了上述外，還有國泰台灣科技龍頭、主動統一升級50、元大台灣高息低波以及群益臺灣加權正2。

觀察千億元台股ETF表現，昨日規模率先創高的有元大台灣50、元大台灣50正2、凱基台灣TOP 50、主動中信台灣收益和群益臺灣加權正2，顯示出市值型、槓桿型、高配息型成為近日買盤的首要加碼名單。

台股反彈之際，主動中信台灣收益經理人張書廷建議，已有持股的投資人，可趁反彈檢查是否過度集中在同一類電子股；對於波動太大、主要靠題材支撐，或營運不如原先預期的公司，可考慮適度調整部位。

準備進場者則宜保留部分現金，並事先設定可承受的虧損與調整條件，避免下跌後才臨時決定。整體以「分批投入、不追急漲、重視獲利、控制集中風險」為原則，投入金額仍應配合自己的資金需求與風險承受度。

群益臺灣加權正2經理人洪祥益指出，短線回檔不失為分批布局契機。

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