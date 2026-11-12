台股主動式ETF量價俱揚 00992A飆近20%居冠

台股大盤強彈三日，大盤指數9至11日累計上漲4,555點，累計漲幅為11.47%，台股ETF表現也跟著回神，其中又以主動式ETF表現相對突出，成交量亦相當熱絡，近三日日均量前十大的主動式ETF不僅日均量都在2.5萬張以上，期間績效表現更都超過一成。

主動群益科技創新ETF（00992A）近三日累計漲幅19.89%表現最佳，00992A經理人陳朝政表示，近期市場先後面臨巨頭籌資、通膨走升、美國期中選舉等多重挑戰，短線震盪劇烈。

不過，長遠來看，AI趨勢並未改變，算力需求持續擴大，供應鏈上下游產能仍相對吃緊，先進製程與封裝供給依舊緊俏，也意味著具備技術優勢的台灣AI供應鏈股將持續受惠，台股長線多頭格局未變，後市表現仍值期待。

產業方面，包括散熱、PCB相關、電源、BBU、ODM可持續關注。

主動中信台灣收益經理人張書廷建議，投資人可持續留意AI伺服器、先進製程、先進封裝、高速網通、散熱及資料中心電力設備等方向，但重點不是公司是否掛上AI題材，而是有沒有實際訂單、營收成長能否帶動獲利，以及營運是否帶來穩定的現金收入。

已有持股的投資人，可趁反彈時檢查是否過度集中在同一類電子股；對於波動太大、主要靠題材支撐，或營運不如原先預期的公司，可以考慮適度調整資金部位。

準備進場者則宜保留部分現金，並事先設定可承受的虧損與調整條件，避免下跌後才臨時決定。

主動凱基台灣ETF研究團隊表示，近日市場事件紛陳，牽動資金走向，市場波動加劇，接下來半導體類股的反彈力道有所影響。

回歸基本面部分觀察，台股今年每股純益（EPS）預估將成長71%，位居亞太區之冠，市場預期明、後兩年EPS維持雙位數成長，台股動能具實質獲利成長支撐。

10月下旬一波修正，顯示市場已初步反映升息及CSP大廠現金流等疑慮，融資餘額較10月高點減少千億，台股本益比也回落到十年均值之下，投資吸引力浮現，後續可持續觀察外資動向，外資期貨淨空單回補為止跌訊號。

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