聽新聞
0:00 / 0:00

台股主動式ETF量價俱揚 00992A飆近20%居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股大盤強彈三日，大盤指數9至11日累計上漲4,555點，累計漲幅為11.47%，台股ETF表現也跟著回神，其中又以主動式ETF表現相對突出，成交量亦相當熱絡，近三日日均量前十大的主動式ETF不僅日均量都在2.5萬張以上，期間績效表現更都超過一成。聯合報系資料照
台股大盤強彈三日，大盤指數9至11日累計上漲4,555點，累計漲幅為11.47%，台股ETF表現也跟著回神，其中又以主動式ETF表現相對突出，成交量亦相當熱絡，近三日日均量前十大的主動式ETF不僅日均量都在2.5萬張以上，期間績效表現更都超過一成。聯合報系資料照

台股大盤強彈三日，大盤指數9至11日累計上漲4,555點，累計漲幅為11.47%，台股ETF表現也跟著回神，其中又以主動式ETF表現相對突出，成交量亦相當熱絡，近三日日均量前十大的主動式ETF不僅日均量都在2.5萬張以上，期間績效表現更都超過一成。

主動群益科技創新ETF（00992A）近三日累計漲幅19.89%表現最佳，00992A經理人陳朝政表示，近期市場先後面臨巨頭籌資、通膨走升、美國期中選舉等多重挑戰，短線震盪劇烈。

不過，長遠來看，AI趨勢並未改變，算力需求持續擴大，供應鏈上下游產能仍相對吃緊，先進製程與封裝供給依舊緊俏，也意味著具備技術優勢的台灣AI供應鏈股將持續受惠，台股長線多頭格局未變，後市表現仍值期待。

產業方面，包括散熱、PCB相關、電源、BBU、ODM可持續關注。

主動中信台灣收益經理人張書廷建議，投資人可持續留意AI伺服器、先進製程、先進封裝、高速網通、散熱及資料中心電力設備等方向，但重點不是公司是否掛上AI題材，而是有沒有實際訂單、營收成長能否帶動獲利，以及營運是否帶來穩定的現金收入。

已有持股的投資人，可趁反彈時檢查是否過度集中在同一類電子股；對於波動太大、主要靠題材支撐，或營運不如原先預期的公司，可以考慮適度調整資金部位。

準備進場者則宜保留部分現金，並事先設定可承受的虧損與調整條件，避免下跌後才臨時決定。

主動凱基台灣ETF研究團隊表示，近日市場事件紛陳，牽動資金走向，市場波動加劇，接下來半導體類股的反彈力道有所影響。

回歸基本面部分觀察，台股今年每股純益（EPS）預估將成長71%，位居亞太區之冠，市場預期明、後兩年EPS維持雙位數成長，台股動能具實質獲利成長支撐。

10月下旬一波修正，顯示市場已初步反映升息及CSP大廠現金流等疑慮，融資餘額較10月高點減少千億，台股本益比也回落到十年均值之下，投資吸引力浮現，後續可持續觀察外資動向，外資期貨淨空單回補為止跌訊號。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 主動式

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台股ETF法人喊低接 專家：聚焦基本面穩健、具護城河優勢產業龍頭

正2主動式ETF 魅力四射

台股震盪不減ETF買氣！AI長線趨勢未變 半導體商品資金力挺

主動式ETF上周加碼TOP10金融股占多數 這檔加碼1.4萬張

相關新聞

台股主動式ETF量價俱揚 00992A飆近20%居冠

台股大盤強彈三日，大盤指數9至11日累計上漲4,555點，累計漲幅為11.47%，台股ETF表現也跟著回神，其中又以主動式ETF表現相對突出，成交量亦相當熱絡，近三日日均量前十大的主動式ETF不僅日均量都在2.5萬張以上，期間績效表現更都超過一成。

台股ETF規模排名大洗牌 千億元級商品增至16檔

台股反彈進入第三個交易日，自低點來反彈6,420點，連帶台股ETF淨值走揚，再加上日前台股跌深之際買盤愈跌愈買助攻下，規模排名也發生變化，其中，主動中信台灣收益（00406A）在配息力受買盤青睞下，昨（11）日首次進入台股ETF規模前十大名單中。

AI權值股帶頭衝！台股市值型ETF這十檔最強

台股近日在權值股領軍與千金股反攻的帶領下，加權指數昨（11）日收復44,000點大關，本周來三個交易日上漲4,555點，累計漲幅達11.4%。觀察表現前十強的市值型台股ETF，漲幅都在12%以上，表現更勝大盤。

三類海外股票ETF反彈最猛 太空衛星、半導體、黃金礦業漲勢出爐

本周全球主要股市反彈氣勢強勁，以三大類海外股票ETF反彈最猛，包括：太空衛星產業、科技半導體產業與黃金資源產業等，法人分析，這幾個產業短線跌幅已深，逢低布局需求浮現，加上產業長期前景看好推升相關標的強勢反攻。

台股強勁反彈 高含「積」助攻！00631L報酬耀眼

隨著台股強勁反彈，元大台灣50正2（00631L）規模首度突破3,000億元整數大關，昨（11）日攀升至3,185.5億，為規模最大、投資人數最多的槓桿型商品，也意味台股ETF已進入市值型、高股息、主動式，以及槓桿型的四大類型投資時代。

台股反彈誰最會漲？科技型ETF給利 躍反攻亮點

國安基金日前宣布啟動史上第十次護盤，激勵台股展開強勁反彈。觀察千億級台股ETF表現，富邦科技ETF（0052）昨（11）日上漲4%，居千億級台股ETF之冠，國泰台灣科技龍頭本周三個交易日漲幅13.3%領先，皆是台股反攻行情中的亮眼焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。