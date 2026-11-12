台股強勁反彈 高含「積」助攻！00631L報酬耀眼

隨著台股強勁反彈，元大台灣50正2（00631L）規模首度突破3,000億元整數大關，昨（11）日攀升至3,185.5億，為規模最大、投資人數最多的槓桿型商品，也意味台股ETF已進入市值型、高股息、主動式，以及槓桿型的四大類型投資時代。

台股震盪，市場逢低加碼態勢明確，推升元大台灣50、元大台灣50正2淨申購、投資人數成長。元大台灣50、元大台灣50正2在10月獲1,402億元、564億元淨申購；11月初台股重挫，統計2日至10日七個交易日，元大台灣50、元大台灣50正2再分別吸引1,542、399億元資金流入。

觀察本月6日台股盤中低點至昨日收盤，元大台灣50正2上漲36.68%，大幅超越同期間主動式第一名主動台新臺灣中小的24.64%，以及主動式指標主動統一台股增長的22.07%，顯示台灣50指數與槓桿策略結合的爆發力。

受惠權值股表現，元大台灣50正2績效今年來漲97.2%，居全台股主被動ETF之冠，主要有兩大原因：第一，高含「積」量成為重點，依10日數據，其持有台積電現貨37.69%、台指期158.49%，對台積電曝險比重接近臺灣50指數中的台積電權重兩倍。

第二，本波台股再由台積電反彈領軍，依據過往經驗，無論是政策面、資金面，皆有利權值股表現，挹注元大台灣50正2今年以來績效居正2、台股主被動之冠。

元大台灣50正2追台灣50指數，其他三檔槓桿型ETF則追蹤加權股價指數，在台積電領軍的盤勢中，將有利於元大台灣50正2表現，且還有放大台積電漲幅的效益。

據Lipper統計至10日，2024年、2025年、2026年（截至11月10日）台灣50指數含息報酬率48.96%、37.48%、54.78%，各年度均領先加權股價指數含息報酬率的31.73%、29.47%、49.86%。

拉長時間來看，統計近十年，台灣50指數含息報酬率692.6%，大幅超越加權股價指數含息報酬率的554.6%。法人認為，隨著資金青睞權值股趨勢不變，未來元大台灣50正2表現將較其他槓桿型ETF突出。

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