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三類海外股票ETF反彈最猛 太空衛星、半導體、黃金礦業漲勢出爐

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
本周全球主要股市反彈氣勢強勁，以三大類海外股票ETF反彈最猛，包括：太空衛星產業、科技半導體產業與黃金資源產業等。圖為太空衛星示意照。美聯社
本周全球主要股市反彈氣勢強勁，以三大類海外股票ETF反彈最猛，包括：太空衛星產業、科技半導體產業與黃金資源產業等。圖為太空衛星示意照。美聯社

本周全球主要股市反彈氣勢強勁，以三大類海外股票ETF反彈最猛，包括：太空衛星產業、科技半導體產業與黃金資源產業等，法人分析，這幾個產業短線跌幅已深，逢低布局需求浮現，加上產業長期前景看好推升相關標的強勢反攻。

本周反彈氣勢最盛的十檔海外股票ETF漲幅達7%以上，其中前三名漲幅逾一成，包括：第一金太空衛星（00910）漲幅17.55%、中信台日韓PCB上漲11.60%、元大全球5G漲幅10.46%表現最為亮眼。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝說明，由於地面資料中心面臨嚴重的電力供應、環保抗議，與地方政治阻力等，部分資金與產業焦點轉向太空基礎建設與衛星通訊等太空概念股，為太空產業帶來全新的活水與長線估值提升，太空軌道上的AI算力發展可能加速，也帶動近期太空衛星產業股價的強勁反彈表現。

野村稀土關鍵資源基金經理人張怡琳表示，先前金價修正期間，全球黃金ETF持有量仍持續增加，顯示配置需求具韌性，回檔可視為分批布局的觀察時點。中長期而言，高端製造與電力需求成長，有望為稀土及鈾礦帶來商機。投資人可透過黃金、稀土及鈾礦相關企業多元配置，參與不同需求來源成長機會，並持續留意利率、金屬價格及礦商營運變化。

美股黃金礦業板塊本月4日強勁上漲，強勁攻勢直接帶動甫掛牌上市的兆豐美國黃金礦業ETF同步展現出高於純金現貨的營運槓桿爆發力。

兆豐投信表示，未來的聯邦預算與赤字規模難以收斂，加深市場對於美元長期購買力稀釋的顧慮，進一步奠定未來金價前景。相較於僅反映金價單向波動的實體黃金或期貨標的，黃金礦業公司近年在經歷成本控管與資產結構優化後，自由現金流與資產負債表均處穩健體質。當金價相對生產成本保有利潤空間時，金礦企業更具備強勁的營運體質與獲利彈性。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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