台股反彈誰最會漲？科技型ETF給利 躍反攻亮點

國安基金日前宣布啟動史上第十次護盤，激勵台股展開強勁反彈。觀察千億級台股ETF表現，富邦科技ETF（0052）昨（11）日上漲4%，居千億級台股ETF之冠，國泰台灣科技龍頭本周三個交易日漲幅13.3%領先，皆是台股反攻行情中的亮眼焦點。

台積電基本面持續傳出利多，10月營收達5,868.9億元，創歷史新高，第4季營運有望優於財測；第3季每股現金股利調升至9元，刷新單季紀錄，並積極參與AI產業投資布局。隨全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設投資，GPU、客製化ASIC、CPU及網通晶片需求強勁，先進製程與CoWoS先進封裝產能持續吃緊，產能擴充速度及價格調整空間，將成為推動台積電後續營運成長的重要關鍵，也為高含積量ETF增添投資吸引力。

統計至11日，千億級台股ETF昨日報酬率由0052以4%奪冠，元大台灣50、凱基台灣TOP50、國泰台灣科技龍頭，以及富邦台50皆在3%之上。相較高股息ETF漲幅多落在1%至2%之間，科技型與市值型ETF反彈力道更為突出，顯示資金重新聚焦大型科技權值股。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，近期全球風險資產波動加劇，台股歷經急跌後，在國安基金進場及限空措施支撐下，市場信心逐步回升。隨融資籌碼清洗、短線賣壓逐漸消化，台股有望迎來跌深反彈行情，但須留意國際科技股走勢及外資資金動向。中長期AI資本支出持續擴張，台灣半導體與科技供應鏈仍具成長動能。

國泰台灣科技龍頭ETF本周截至11日報酬率達13.3%，居規模千億元以上台股ETF之冠。國泰投信表示，國安基金啟動安定市場任務，有助緩和恐慌賣壓，科技權值股則是觀察反彈延續力的重要指標。反彈能否轉為持續行情，仍須觀察外資賣壓是否收斂，以及企業獲利能否支撐評價。

國泰投信指出，後市關鍵在於AI投資能否持續轉化為供應鏈營收與獲利。隨運算密度提高，產業競爭從晶片效能延伸至供電、散熱與高速傳輸，台灣科技龍頭成長來源將更多元。接下來應關注雲端業者資本支出、先進製程需求與伺服器出貨等。

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