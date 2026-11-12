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AI權值股帶頭衝！台股市值型ETF這十檔最強

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股近日在權值股領軍與千金股反攻的帶領下，加權指數昨（11）日收復44,000點大關，本周來三個交易日上漲4,555點，累計漲幅達11.4%。觀察表現前十強的市值型台股ETF，漲幅都在12%以上，表現更勝大盤。

台股於這波修正中，以收盤價來看，指數最低曾跌破40,000萬點至39,701點，並於連日反彈後重回44,000點之上，當中大型權值股、千金股可說是主要功臣，可見在多頭資金積極回補下，營運獲利穩健與題材熱度高的權值龍頭與千金股為資金首要青睞標的。

財富管理專家表示，台股在AI趨勢未變下，多頭行情有望延續，市值也可望逐步增長，然在國際不確定性並存與資金輪動下，導入主動選股策略的主動式市值型台股ETF不失為投資人掌握台股行情的新選擇，因為主動式ETF的優勢在於遇到市況波動時，能及時調整部位、靈活應對，既能隨市場結構和資金流向變化來動態調整持股，並能同步掌握台股核心成長動能。

主動群益核心50ETF（00415A）經理人許育誌表示，近期台股受到國際政經變化與AI股估值調整等干擾而波動明顯，不過AI產業長期需求與企業獲利成長趨勢並未改變，台灣在基本面穩健與科技供應鏈於全球市場中仍維持關鍵地位下，後市表現仍值期待，短線逢回不失為中長線布局契機。

在操作策略上，具規模優勢、獲利韌性、產業地位領先的績優市值龍頭股仍是投資重點，此外，於全球AI大趨勢中，擁有技術優勢與成長動能的千金股也料將續獲資金青睞，表現亦值留意。產業方面，包括先進製程、封裝、載板、散熱、封測、電源模組、光通訊等可持續關注。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇指出，AI需求不會因美國選舉結果而消失，在需求未變的前提下，台灣硬體供應鏈持續受惠於伺服器規格升級，市場預估台股今明兩年仍維持雙位數成長，基本面支撐依然穩健。由於市場仍有貨幣政策變動等變數，預期此次評價修復過程中，個股表現將趨於分化，若要逢低布局，建議以獲利能見度高、訂單能實際兌現的公司可望率先回升的個股或族群。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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