快訊

6個月前就放空輝達！31歲研究員一戰成名 40頁報告在網上瘋傳

蚊子園區／中興新村15億計畫難激活 立委批「點有亮、面還沒有活」

黃仁勳桃色風暴引爆AI變局 「6變數」牽動輝達與台積電

聽新聞
0:00 / 0:00

台股連漲3天重返4萬4！她低接台積電、0050賺錢卻慌了：該逃命嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
台股連漲3個交易日重返4萬3，網友低接台積電、0050及00991A獲利，卻苦惱應續抱或分批出場，引發熱議。（本報系資料庫）
台股連漲3個交易日重返4萬3，網友低接台積電、0050及00991A獲利，卻苦惱應續抱或分批出場，引發熱議。（本報系資料庫）

台股近期歷經一波劇烈修正後展開反彈，加權指數連續3個交易日走揚，重新站回44000點關卡，市場多空看法仍相當分歧。一名網友近日在Threads發文表示，先前趁台股大跌，分批加碼台積電、0050及00991A，如今帳面已出現獲利，卻看到不少人提醒應趁反彈出場，讓原PO忍不住詢問「現在是逃命波，還是行情真的回來了？」引發網友熱議。

原PO在Threads以「不懂就問脆」開頭表示，前幾天台股大跌時，發現台積電、0050及00991A價格相對便宜，認為出現難得的進場機會，因此陸續分批加碼不少部位。隨著近期股市回升，原本低接的持股已開始賺錢，沒想到社群上卻有人呼籲「趁反彈快跑」，讓原PO相當猶豫。

原PO坦言，自己好不容易才在下跌期間買到理想價位，如今究竟該繼續持有，還是先獲利了結，實在難以判斷。原PO也在留言區提到，台股已經回到43000點附近，00991A當日漲幅甚至超過正二ETF，因此更加好奇後續行情能否延續。

貼文曝光後，部分網友認為，投資人不必因短期市場雜音而過度恐慌，有人分享自己從45000點一路分批加碼至38000點的經驗，強調應按照原先規劃投入資金。也有人直言「每天都在那邊喊3萬8、3萬5、3萬」，認為部分看空言論缺乏實際操作依據，不必全盤採信。

另有網友建議，若原本就是長期投資，便不需要因短線反彈急著賣出，尤其0050與台積電可依個人資金需求及投資期限持續持有。有人表示「如果你是打算買存股的話，那要逃什麼？」也有人認為，0050適合定期定額，波動較大的00991A則可視價格分批布局。

不過，另一派網友提醒，帳面獲利不代表行情已經確定反轉，若擔心再次下跌，可以適度分批獲利了結，保留部分持股參與後續上漲。也有人分享自己上週五進場、近期已先出場的經驗，認為既然原先設定短線操作，達到獲利目標便應遵守紀律。

此外，不少人認為，與其猜測台股究竟是逃命波還是新一波多頭行情，更重要的是先確認投資目的。網友指出，短線交易與長期存股的操作方式不同，進場前就應設定資金配置、停損條件及預期持有時間，避免股價上漲後才開始猶豫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台積電 台股 Threads 加權指數 逃命波 股市 0050元大台灣50 2330台積電

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台股3天狂彈6100點「量一天比一天少」！陳嘉偉：環球晶、國巨連10日線都還碰不到

蘇姿丰傳接掌輝達！黃仁勳恐卸任執行長 網笑稱「改名超輝達」

台股連漲3天還沒解套！她曝帳面慘虧13% 網苦笑：離成本還很遠

全球央行為何一直買黃金？年均購金逾千噸 009834、009835投資差異一次看

相關新聞

00934年化配息率21.9％！100萬年領息差近8萬 0056、00878、00919自組月月配掀討論

股民比較00934與0056、00878、00919，估算100萬元年領息差近8萬元；網友提醒配息率不等於報酬率，仍須關注配息持續與總報酬。

台灣ETF持有率53％冠居亞太！近9成投資人自己操盤 45至54歲自主投資比例最高

調查顯示，台灣ETF持有率達53%居亞太之冠，89%投資人自行操盤；45至54歲比例最高，主因為操作簡單、省時且門檻低。

台股土洋對作怕追高套牢？00918精準鎖定AI與金融：靠高填息賺總報酬

台股近期經歷國際金融市場震盪與費半指數修正後，隨即在本周掀起反彈。 市場不僅高度關注上週美國大選後的政權交替效應，隨後即將登場的重量級企業法說會，更如同11月大螢幕熱映電影《黑豹》續作及《蜘蛛人》般的英雄集結，為科技硬體與金融大軍注滿多頭強勁動能。 大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，在美股油價回落、升息疑慮大幅降溫以及國安基金護盤撐腰下，台股加速趕底後正式進入反彈格局。 投資人不妨善用定期定額策略，精準鎖定兼具高股息與高填息特性的優質標的。 郭修誠分析，受惠於NVIDIA Rubin、AMD MI450及雲端業者ASIC晶片大尺寸、高層數發展，全球ABF載板需求在2026與2027年分別預估成長57%與51%，CCL（銅箔基板）升級潮亦將帶動產品毛利率與報

台股連漲3天重返4萬4！她低接台積電、0050賺錢卻慌了：該逃命嗎？

台股近期歷經一波劇烈修正後展開反彈，加權指數連續3個交易日走揚，重新站回43000點關卡，市場多空看法仍相當分歧。一名網友近日在Threads發文表示，先前趁台股大跌，分批加碼台積電、0050及00991A，如今帳面已出現獲利，卻看到不少人提醒應趁反彈出場，讓原PO忍不住詢問「現在是逃命波，還是行情真的回來了？」引發網友熱議。

全球央行為何一直買黃金？年均購金逾千噸 009834、009835投資差異一次看

全球央行近年平均年購金逾千噸，009834聚焦黃金礦業，009835布局多元金屬礦業，投資人須留意股市、匯率及產業景氣風險。

台股主動式ETF量價俱揚 00992A飆近20%居冠

台股大盤強彈三日，大盤指數9至11日累計上漲4,555點，累計漲幅為11.47%，台股ETF表現也跟著回神，其中又以主動式ETF表現相對突出，成交量亦相當熱絡，近三日日均量前十大的主動式ETF不僅日均量都在2.5萬張以上，期間績效表現更都超過一成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。