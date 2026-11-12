台股連漲3天重返4萬4！她低接台積電、0050賺錢卻慌了：該逃命嗎？

台股近期歷經一波劇烈修正後展開反彈，加權指數連續3個交易日走揚，重新站回44000點關卡，市場多空看法仍相當分歧。一名網友近日在Threads發文表示，先前趁台股大跌，分批加碼台積電、0050及00991A，如今帳面已出現獲利，卻看到不少人提醒應趁反彈出場，讓原PO忍不住詢問「現在是逃命波，還是行情真的回來了？」引發網友熱議。

原PO在Threads以「不懂就問脆」開頭表示，前幾天台股大跌時，發現台積電、0050及00991A價格相對便宜，認為出現難得的進場機會，因此陸續分批加碼不少部位。隨著近期股市回升，原本低接的持股已開始賺錢，沒想到社群上卻有人呼籲「趁反彈快跑」，讓原PO相當猶豫。

原PO坦言，自己好不容易才在下跌期間買到理想價位，如今究竟該繼續持有，還是先獲利了結，實在難以判斷。原PO也在留言區提到，台股已經回到43000點附近，00991A當日漲幅甚至超過正二ETF，因此更加好奇後續行情能否延續。

貼文曝光後，部分網友認為，投資人不必因短期市場雜音而過度恐慌，有人分享自己從45000點一路分批加碼至38000點的經驗，強調應按照原先規劃投入資金。也有人直言「每天都在那邊喊3萬8、3萬5、3萬」，認為部分看空言論缺乏實際操作依據，不必全盤採信。

另有網友建議，若原本就是長期投資，便不需要因短線反彈急著賣出，尤其0050與台積電可依個人資金需求及投資期限持續持有。有人表示「如果你是打算買存股的話，那要逃什麼？」也有人認為，0050適合定期定額，波動較大的00991A則可視價格分批布局。

不過，另一派網友提醒，帳面獲利不代表行情已經確定反轉，若擔心再次下跌，可以適度分批獲利了結，保留部分持股參與後續上漲。也有人分享自己上週五進場、近期已先出場的經驗，認為既然原先設定短線操作，達到獲利目標便應遵守紀律。

此外，不少人認為，與其猜測台股究竟是逃命波還是新一波多頭行情，更重要的是先確認投資目的。網友指出，短線交易與長期存股的操作方式不同，進場前就應設定資金配置、停損條件及預期持有時間，避免股價上漲後才開始猶豫。

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