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00413A掛牌首日漲3.53％！前十大持股曝光…台積電、聯發科入列

聯合新聞網／ 綜合報導
主動玉山關鍵科技ETF（00413A）11日掛牌上市，首日收在10.84元、上漲3.53%，布局以台積電生態系為核心，涵蓋ASIC、CoWoS先進封裝及AI關鍵供應鏈。中央社
主動玉山關鍵科技ETF（00413A）11日掛牌上市，首日收在10.84元、上漲3.53%，布局以台積電生態系為核心，涵蓋ASIC、CoWoS先進封裝及AI關鍵供應鏈。中央社

主動玉山關鍵科技ETF（00413A），11/11掛牌上市首日淨值達10.91元，收盤價10.84元、單日漲幅3.53%。截至11/10持股比例約79%，前十大持股包括：台積電台光電聯發科、創意、奇鋐、健策、欣興電子、旺矽、日月光台達電

00413A經理人郭明玉表示，ETF持股以台積電生態系為核心，聚焦ASIC客製化晶片、CoWoS先進封裝與測試、高階電子材料及光通訊等AI關鍵受惠領域，掌握全球AI升級與算力成長趨勢。台股經過近期修正後，部分科技股評價已回落至相對合理區間，台灣電子指數預估本益比由24.8倍修正至19.3倍，市場情緒降溫有助消化過高預期，提升中長期投資吸引力。

回顧歷史經驗，台股於大盤修正逾15%後，後續3個月、6個月及1年平均報酬分別達17.9%、28.7%及59.8%。在AI長期成長趨勢未變、企業獲利持續擴張下，投資人無須因短期波動而過度悲觀，持有者可續抱基本面良好的標的，中長線投資人可把握拉回機會分批布局。

郭明玉認為，AI及運算需求的長期成長趨勢並未改變，包括AIToken使用量持續高速成長、GPU租賃價格維持高檔，以及雲端服務供應商(CSP)相關訂單能見度持續提升，都顯示終端需求依舊強勁。惟過去幾年科技股漲幅較高，市場對利空較為敏感，近期美國期中選舉結果，民主黨大獲全勝，市場擔心AI資料中心建設速度將受影響，然而我們觀察，多數地方首長主張「管而不禁」，監管制度執行下，AI基礎建設成長速度可能放緩，但也有助於延長投資週期，降低市場對AI泡沫化的擔憂。

隨著營運動能增強，市場持續上修台股獲利預估，整體台股2026年獲利年增率上看50%，其中AI股達60%、非AI股亦提升至30%，顯示AI紅利已由少數族群逐步擴散至整體企業，成為支撐台股的重要成長動能。

台灣加權指數波段跌幅超過15%後 不同期間表現

台灣加權指數波段跌幅超過15%後，不同期間表現

波段修正落底日期波段最大跌幅後3個月後6個月後12月
2026/7/30-16.4%13.2%----
2025/4/9-28.7%34.9%62.3%123.8%
2024/8/5-18.7%12.3%16.2%22.2%
2023/3/16-17.8%11.3%7.4%33.3%
平均-20.4%17.9%28.7%59.8%

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00413A主動玉山關鍵科技 ETF 台積電 聯發科 台達電 淨值 台光電 日月光 奇鋐 欣興電子

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