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台股反攻新兵報到！ 玉山00413A掛牌首日漲3.5%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

主動玉山關鍵科技ETF（00413A）11日掛牌上市首日淨值達10.91元，收盤價10.84元、單日漲幅3.5%；截至11/10持股比例約79%，前十大持股包括：台積電（2330）、台光電（2383）、聯發科（2454）、創意（3443）、奇鋐（3017）、健策（3653）、欣興電子（3037）、旺矽（6223）、日月光（3711）及台達電（2308）。

00413A經理人郭明玉表示，ETF持股以台積電生態系為核心，聚焦ASIC客製化晶片、CoWoS先進封裝與測試、高階電子材料及光通訊等AI關鍵受惠領域，掌握全球AI升級與算力成長趨勢。台股經過近期修正後，部分科技股評價已回落至相對合理區間，台灣電子指數預估本益比由24.8倍修正至19.3倍，市場情緒降溫有助消化過高預期，提升中長期投資吸引力。

回顧歷史經驗，台股於大盤修正逾15%後，後續3個月、6個月及1年平均報酬分別達17.9%、28.7%及59.8%。在AI長期成長趨勢未變、企業獲利持續擴張下，投資人無須因短期波動而過度悲觀，持有者可續抱基本面良好的標的，中長線投資人可把握拉回機會分批布局。

郭明玉認為，AI及運算需求的長期成長趨勢並未改變，包括AI Token使用量持續高速成長、GPU租賃價格維持高檔，以及雲端服務供應（CSP）相關訂單能見度持續提升，都顯示終端需求依舊強勁。

惟過去幾年科技股漲幅較高，市場對利空較為敏感，近期美國期中選舉結果，民主黨大獲全勝，市場擔心AI資料中心建設速度將受影響，然而我們觀察，多數地方首長主張「管而不禁」，監管制度執行下，AI基礎建設成長速度可能放緩，但也有助於延長投資周期，降低市場對AI泡沫化的擔憂。

隨著營運動能增強，市場持續上修台股獲利預估，整體台股2026年獲利年增率上看50%，其中AI股達60%、非AI股亦提升至30%，顯示AI紅利已由少數族群逐步擴散至整體企業，成為支撐台股的重要成長動能。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 玉山 旺矽 台達電 台積電 ETF

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