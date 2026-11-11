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AI可以快速擴張、礦產卻挖不快！金屬需求升溫…009835布局全球礦業

聯合新聞網／ 綜合報導
AI資料中心、電動車及國防建設帶動金屬需求受到關注，貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835）布局全球礦業供應鏈，涵蓋礦產開採、金屬加工及相關設備產業。記者曾原信／攝影
AI資料中心、電動車及國防建設帶動金屬需求受到關注，貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835）布局全球礦業供應鏈，涵蓋礦產開採、金屬加工及相關設備產業。記者曾原信／攝影

AI熱潮不只帶旺輝達台積電，背後的金屬需求也受到關注。從資料中心、電網到散熱設備，都離不開銅、鋁、鋼等原物料，也讓貝萊德iShares安碩世界礦業ETF（009835）成為布局全球礦業的選項。根據貝萊德投信資料，全球資料中心規模預估從2025年的82GW，增加至2030年的219GW，約擴張至2.7倍。

AI資料中心不只需要晶片，還得有足夠電力與散熱設備才能運作。像是銅用於電纜、配電設備，鋁用於散熱系統，鋼材則支撐機房結構。隨著建設增加，2025年至2030年新增資料中心所需金屬礦產估計達822萬至1,027萬噸，每增加1MW用電容量，約需60至75噸金屬礦產。

除了AI，電動車、再生能源與國防建設也推升金屬需求。純電動車平均用銅量約為燃油車的3至4倍，離岸風電用銅量約為天然氣發電的5.3倍。北約成員國也承諾2035年前，將核心國防與相關安全支出合計提高至GDP的5%，相關設備與基礎建設同樣需要大量金屬。

不過，需求增加不代表礦產能立即跟上。新礦場從探勘、取得許可到正式投產需要時間，既有礦場也可能面臨開採成本上升；投信官網指出，人類過去約6,000年累積開採7億公噸銅，未來18年可能還需要新增相同規模的開採量，凸顯供給面臨的挑戰。

在這波金屬需求趨勢下，009835涵蓋全球礦業與金屬相關企業，依據追蹤指數的產業分布，上游礦產開採與供應占64%、中游金屬加工及材料占27%、下游零組件、設備與基礎建設占9%，從原料開採到加工設備都有布局。

但金屬需求成長不代表礦商獲利一定增加，仍須考量能源、人工及運輸成本。礦業也具有景氣循環特性，即使009835能分散個別企業風險，仍無法避開整體產業波動，投資人應依自身風險承受能力安排持有比重。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009835貝萊德世界礦業 ETF 輝達 原物料 台積電 基礎建設 AI

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