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立院初審 債券及債券ETF證交稅停徵延長10年

中央社／ 台北11日電

立法院財政委員會今天初審證券交易稅條例第2條之1修正草案，延長停徵公司債、金融債券及被動式債券ETF受益憑證證交稅實施期間10年，至2036年12月31日止，無須再經黨團協商。

立法院財政委員會今天審查金管會函送「證券交易稅條例第2條之1條文修正草案之稅式支出評估報告及公聽會會議紀錄」等案。

為活絡債券市場，協助企業籌資及促進資本市場發展，證交稅條例明定停徵債券及被動式債券ETF受益憑證的證交稅，相關優惠措施將於今年年底屆期。

立法院財政委員會今天審查時，同意照行政院版本修正草案通過。首先，修正草案明定，延長停徵公司債、金融債券及被動式債券ETF的證交稅措施，至2036年12月31日止，以持續活絡市場。

第2，修正草案說明，考量主動式債券ETF與被動式債券ETF均以債券為主要投資標的，商品性質相近，為兼顧政策公平性及一致性，將主動式債券ETF受益憑證納入停徵範圍，停徵期間自2027年1月1日至2036年12月31日。

第3，修正草案規定，為因應商品創新與市場實務發展需要，刪除有關投資標的限制的規定，回歸由目的事業主管機關依權責控管。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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