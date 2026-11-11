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009826股東一周少1165人！千張大戶持股反增萬張：回到真正的主人身邊

聯合新聞網／ 009826貝萊德世界股票收藏家
貝萊德世界股票（009826）一周減少1,165名股東，千張以上大戶持股卻增加10,360張。作者感嘆，股票終會回到真正願意長期持有、珍惜它的人手中。（聯合報系資料照）
貝萊德世界股票（009826）一周減少1,165名股東，千張以上大戶持股卻增加10,360張。作者感嘆，股票終會回到真正願意長期持有、珍惜它的人手中。（聯合報系資料照）

009826會回到它真正的主人身邊

附圖是10/30與11/06一週以來，貝萊德世界股票（009826）持股人數、張數、持股比的「股東持股分級表」，可以看到這週出清的人不少，股東從60155人減少成58900人，少了1165位愛它的人，市場上總是呈現天平的兩端，同一張股票兩種極端，有人不愛卻有人愛，009826大風吹流來流去，最後會回到它真正的主人身邊。

以這張「股東持股分級表」持股1000張以上的投資人為例，10/30是43人，11/06是39人，這43人持有張數是157904張，39人持有張數卻是168264張，足足多了10360張，也就是說各個級距持有人賣出009826(包括4位曾經擁有1000張以上的大戶)，大部分卻都被這39人買下來，還多買了10360張。

結論很簡單，009826會回到它真正的主人身邊，市場總是財富重新分配的大宇宙，每一張股票，投資人都是在它被視為珍寶時買進，卻常常因各種期待落空或是自身難保時賣出，然後這張珍貴的股票，就會回到真正願意長期持有它，珍惜它的投資人身邊，這張表的009826就是這樣！

009826是會報恩的，投資人真正重視它，它也會讓自身的價值慢慢往上爬，從幼獸成長為猛獸，守護投資人的財富與資產！

◎本文獲 009826貝萊德世界股票收藏家 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 ETF

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