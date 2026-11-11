財委會通過債券類商品免證交稅再延長10年 主動式債券ETF納入免稅範圍

攸關今年底即將到期的公司債、金融債券及被動式債券ETF（指數型股票基金）停徵證交稅措施，今日獲立法院財政委員會通過修正草案，同時首度加入主動式債券ETF也納入免徵的範圍，免稅時間也繼續延長到2036年的12月31日，財委會並且做成決議可以不經由朝野協商，直接送交院會完成三讀的程序。

財政委員會今日依照行政院的版本，初審通過證券交易稅條例第二條之一修正草案，金管會證期局局長高晶萍說明，主動式債券ETF是免稅制度上路之後才問世，因此爭取加入免稅的範圍。財政部長莊翠雲在草案協商的時候也表示，主動式與被動式債券ETF都以債券為主要投資標的，因此考量租稅待遇的一致性，把主動式的債券ETF也納入免稅的範圍。

高晶萍也指出，免稅的延長雖然會減少350多億元稅收，但是因為免稅效益而產生的擴張亞資中心動能而帶動的稅收增加會有1000多億元，整體稅收仍然會淨增加792億元。

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