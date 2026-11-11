納入主動式 ETF 債券 ETF 證交稅停徵再延10年今初審通過

立法院財政委員會11日中午初審通過《證券交易稅條例》第二條之一修正草案，債券ETF證券交易稅停徵措施將再延長10年，至2036年12月31日，並首度將主動式債券ETF納入免徵範圍，可望延續債券市場租稅優惠，並讓主動式、被動式債券ETF享有一致的租稅待遇。

財委會審查時，同意以行政院版本通過，無需進入黨團協商。政院提出的修正草案主要有三大重點。首先，現行公司債、金融債券及被動式債券ETF停徵證交稅措施，原定2026年12月31日屆期，修法後將延長10年，至2036年12月31日止，避免租稅優惠中斷。

其次，這次修法將主動式債券ETF納入免徵證交稅範圍，適用期間自2027年1月1日至2036年12月31日。財政部認為，主動式與被動式債券ETF均以債券為主要投資標的，商品性質相近，若僅被動式ETF享有免稅優惠，恐有租稅待遇不一致問題，因此擴大適用範圍，兼顧政策公平性。

第三，草案刪除被動式債券ETF有關投資標的限制的規定，未來回歸由目的事業主管機關依權責管理，以因應金融商品創新及市場實務發展。

財政部表示，這項修法主要是希望透過延長租稅優惠，持續活絡債券市場及債券ETF交易，並擴大資產管理市場發展。行政院先前也指出，延長優惠有助於提升資產管理業務動能，配合亞洲資產管理中心政策，深化台灣資本市場發展。

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