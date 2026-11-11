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台股收復十日線 個股成交第一00406A 台玻個股零股成交前五大都上榜

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股11日延續昨日反彈氣勢，盤中上漲逾1,100點並收復十日線，投資人持續進場，盤中個股成交前五大有四檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾45萬張排名第一、群益臺灣加權正2（00685L）逾36萬張排名第二、元大台灣50正2（00631L）逾33萬張排名第三、主動統一台股增長（00981A）逾27萬張排名第四，飆出漲停的台玻（1802）逾26萬張排名第五。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有387萬，台積電（2330）有188萬，台玻有184萬，國泰永續高股息（00878）有167萬，南亞（1303）有147萬，前五大有兩檔ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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