台股收復十日線 個股成交第一00406A 台玻個股零股成交前五大都上榜

台股連二紅，自6日低點以來已反彈4,874點或12.8%，同期間台股ETF也紛紛展現強勁的反彈力道，共計有超過52.08%標的反彈幅度贏過大盤，其中有以槓桿型以及主動領跑。

2026-11-11 01:22