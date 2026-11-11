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台股主動式 ETF 有掩護性買權就能抗跌？經理人功力見真章

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股自10月創高後急轉直下，台股主動式ETF也迎來一場抗跌力大考。值得注意的是，掩護性買權並非抗跌保證，經理人的選股與配置能力才是關鍵。

台股自10月6日盤中創下49,968點的歷史新高後快速修正，台股主動式ETF也迎來一場抗跌能力壓力測試。根據統計，截至11月10日，22檔具完整區間資料的台股主動式ETF，期間平均跌幅達23.4%，高於大盤同期的跌幅14%，但也有部分主動式ETF，可以把跌幅控制在20%以內，同樣都是主動式管理，不同產品間績效差距已明顯擴大。

值得注意的是，市場普遍認為可透過收取權利金增加收益來源的「掩護性買權(Covered Call)」策略，在這波急跌行情中卻未必等同於抗跌保證。

從績效表現來看，四檔採取掩護性買權策略的主動式ETF中，主動摩根台灣鑫收本波下跌15.96%、主動聯博動能50（00404A）下跌16.62%，是唯二跌幅控制在20%以內的產品。相較之下，主動國泰動能高息（00400A）下跌24.33%，主動中信台灣收（00406A）益跌幅達25.8%。

法人指出，受限於法規，目前國內相關產品對掩護性買權的操作，不得超過基金總資產價值的25%，也意味即使有了權利金收入，但在遇到這種大幅修正的環境下，能提供的下檔緩衝程度也有限。因此，當市場出現大幅度的修正時，真正決定基金抗跌程度的核心，仍在經理人的選股、產業配置與持股調節能力。

主動摩根台灣鑫收（00401A）產品經理戴馨玲表示，基金在9月市場走高期間，經理團隊就已逐步逢高調節漲幅較大的低軌衛星、高速網通、PCB 材料及光通訊上游持股；在進入10至11月的修正期間，經理人雖然持續增加台積電（2330）、日月光投控（3711）、旺矽（6223）及致茂（2360）等核心半導體配置，但也同時增加金融、航運及紡織等產業布局，明顯採取分散投資的策略。

戴馨玲分析，從本波修正可以看出，掩護性買權可以成為收益與波動管理工具，但並非單獨決定抗跌能力的「防護罩」。當市場快速反轉時，掩護性買權如何搭配主動選股與動態調節，才是拉開主動式 ETF 績效差距的真正關鍵。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 經理人

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